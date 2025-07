Lothar Matthäus startet im Rallye-Auto als Super-Experte durch Adrenalin statt Flutlicht

Weltmeister! Weltfußballer! DFB-Rekordspieler! Im Fußball macht Lothar Matthäus niemand etwas vor, aber wie schlägt sich der Interwetten -Experte in anderen Sportarten aus dem vielfältigen Portfolio des Online-Sportwetten-Pioniers? Den spektakulären Auftakt bildet die Welt des Rallye-Sports, in der sich Matthäus nicht nur als Co-Pilot sondern auch selbst am Steuer beweisen muss. Hat er das Zeug zum Super-Experten?

Mit Vollgas in eine neue Ära: Lothar Matthäus will’s wissen und schlüpft zum Auftakt dieser neuen Serie in den feuerfesten Racing-Overall. Gemeinsam mit Rallye-Pilot Michael Lengauer wagt sich der Interwetten-Experte auf ungewohntes Terrain und nimmt in einem 350 PS starken Rallye-Boliden Platz. „Motorsport hat mich immer schon fasziniert“, meinte der 64-Jährige vor dem ersten Kickdown bis zum Bodenblech, um dann doch festzustellen, dass er als Co-Pilot ganz neue Qualitäten entwickeln muss, die über das bloße Gasgeben hinausgehen.



„Im Fußball, da bin ich Experte. Umso spannender ist es, dass ich mich mit Interwetten in anderen Sportarten beweisen kann. Rallye ist Adrenalin pur – und es freut mich, dass ich auch abseits des Fußballs vor allem den Michi unterstützen kann und den Fans damit auch noch einen Mehrwert bieten kann“, erklärt Lothar Matthäus seine Motivation für die neue Herausforderung.



Drifts, Sprünge, Höchstgeschwindigkeit! Der 150-fache DFB-Nationalspieler versuchte sich erst als Co-Pilot, musste ein Roadbook erstellen und Lengauer auf der Rallye-Strecke im oberösterreichischen Freistadt durch eine spektakuläre Wertungsprüfung führen. Nach bestandener Challenge durfte Matthäus dann auch selbst hinter das Steuer und seine fahrerischen Skills unter Beweis stellen.



„Es ist unglaublich, Lothar Matthäus in meinem Rallye-Auto zu haben. Er ist eine absolute Legende im Fußball, deshalb war ich gespannt, wie er sich im Rallye-Sport schlagen wird. Aber sein Ehrgeiz war bemerkenswert, er hat als Co-Pilot unglaublich schnell gelernt und bewiesen, dass er das Zeug zum Super-Experten hat.“, sagt Michael Lengauer, der im Interwetten-Rallye-Auto die Österreichische Rallye-Meisterschaft bestreitet und in Zukunft auch WM-Läufe absolvieren möchte.



Dieter Grück, Marketingdirektor bei Interwetten, betont die strategische Bedeutung der Kooperation für den Sportwettenanbieter. „Mit Lothar Matthäus haben wir nicht nur einen der größten deutschen Fußballer aller Zeiten im Team, sondern auch eine Persönlichkeit, die für höchste Expertise und Leidenschaft steht. Start der neuen Serie mit Lothar Matthäus als Super-Experte ist die Welt von Michael Lengauer, Rallye Profi aus Österreich. Unsere neue Serie ist ein perfektes Beispiel dafür, wie wir unseren UserInnen einzigartige Unterhaltung und attraktive Angebote bieten. Wir wollen zeigen, dass Interwetten für die gesamte Bandbreite des Sports steht.“

Das begleitende Video erzählt die Geschichte von Lothar Matthäus‘ Rallye-Abenteuer auf packende Weise und ist zudem eine Win-Win-Situation für die Community, die sich bei bestandenen Challenges über einen streng limitierten 200-Euro-Bonus vom Super-Experten freuen darf. Aber wie im Rallye-Auto gilt: Man muss schnell sein!







