Lothar Beeck Bauunternehmung GmbH & Co. KG wird neuer Sponsor

Die Lothar Beeck Bauunternehmung GmbH & Co. KG wird mit der Saison 2025/26 offizieller Ärmelsponsor des FC Eintracht 1910 Güdderath e. V. Mit diesem Engagement unterstreicht das in Güdderath ansässige Bauunternehmen seine enge Verbundenheit zur Region und sein klares Bekenntnis zur Förderung des lokalen Fußballsports.



Neben der Präsenz auf dem Trikotärmel wird das Unternehmen auch durch eine flexible Außenwerbung in Form eines Mesh-Banners auf dem Vereinsgelände vertreten sein. Darüber hinaus erhält die Lothar Beeck Bauunternehmung GmbH & Co. KG eine umfassende Online-Präsenz auf den digitalen Plattformen des Vereins.



Für den FC Eintracht Güdderath stellt das Sponsoring nicht nur eine finanzielle Unterstützung dar, sondern ist auch ein bedeutendes Signal der Wertschätzung gegenüber dem ehrenamtlichen Engagement im Verein. „Ein solches Bekenntnis aus der regionalen Wirtschaft ist ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt vor Ort und gibt unserer Arbeit – insbesondere im Unterbau – zusätzlichen Rückenwind“, betont Bernd Schnittke, Geschäftsführer des FC Eintracht Güdderath.



Ein besonderer Fokus der Partnerschaft liegt auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Jugendabteilung und des Gesamtvereins, insbesondere mit Blick auf pädagogische und soziale Aspekte. Das neue Sponsoring trägt dazu bei, diese wichtigen Aufgaben nachhaltig umzusetzen und jungen Menschen weiterhin ein wertschätzendes wie familiäres Umfeld zu bieten.



Mit dem Engagement der Lothar Beeck Bauunternehmung GmbH & Co. KG gewinnt der FC Eintracht Güdderath einen starken regionalen Partner, der die Werte des Vereins teilt und aktiv unterstützt.