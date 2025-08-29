Losing: „Freitagabend, Flutlicht – was gibt’s Geileres?“

Am dritten Spieltag der Oberliga Niederrhein reist der SV Sonsbeck bereits heute Abend zum ETB Schwarz-Weiß Essen. Anpfiff im Uhlenkrug-Stadion ist um 19.30 Uhr. Die ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Heinrich Losing trifft auf einen Gegner, der erneut im oberen Tabellendrittel landen will.

Man stelle sich vor: Die Saisonvorbereitung eines Fünftligisten läuft durchwachsen und ist von Verletzungen geprägt. Am dritten Spieltag fehlen ihm sechs Spieler, dazu droht der Topscorer der Vorsaison auszufallen. Natürlich steht ein Auswärtsspiel an. Und selbstverständlich ist der Gastgeber ein Spitzenteam der Liga, das sich in den zurückliegenden Spielzeiten von Rang fünf auf vier und zuletzt auf drei steigerte. Ein Blick in die Statistik scheint die Aussichtslosigkeit auf Erfolg zu unterstreichen; die vergangenen drei Partien dort gingen 0:5, 0:3 und noch mal 0:3 verloren.

Für den SV Sonsbeck ist das nicht nur eine Vorstellung, sondern die Realität. Es gäbe demnach genug Gründe, Trübsal zu blasen und die anstehende Mammut-Aufgabe in Essen mit Bauchschmerzen anzutreten. Doch Trainer Heinrich Losing fragt nur: „Freitagabend, Flutlicht an – was gibt’s Geileres?“

Das hat er sich sicher auch am 19. Mai 2010 gedacht, nur dass das ein Mittwochabend, der Schauplatz nicht das Uhlenkrug- sondern das Georg-Melches-Stadion und Losing nicht Trainer, sondern ETB-Spieler war. Denn – so ist es auf der Internetseite des ETB nachzulesen – „von 2008 bis 2011 spielte er (Anm. d. Red.: Losing) als Abwehrchef für den ETB in der viertklassigen NRW-Liga und führte sein Team 2010 als Kapitän in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals. Die ‚Schwatten’ gewannen damals sensationell mit 2:1 gegen RWE den Niederrheinpokal vor mehr als 10.000 Zuschauern.“

Und diesen Pokalsieg errang Losing mit seiner Mannschaft eben an jenem Mittwochabend vor 15 Jahren. Der 46-jährige Coach erfreue sich auch daher am Uhlenkrug weiterhin großer Beliebtheit. Nun also Freitagabend, nun also als Trainer des SV Sonsbeck gegen seinen alten Klub, dessen Kapitän er einst war.

ETB schlecht gestartet

Sein Gegenüber, Dennis Czayka ist seit dieser Saison neuer Übungsleiter beim ETB. Und dessen Beliebtheitswerte könnten sinken, wenn er gegen Sonsbeck jetzt keinen Heimsieg einfährt. Schließlich streben die Schwarz-Weißen erneut eine Platzierung unter den besten sechs Teams der Liga an und wollen nebenbei die Nummer zwei der Stadt Essen werden – hinter dem Drittligisten RWE und vor Schonnebeck, dem amtierenden Vizemeister der Oberliga. Czaykas Problem: Aktuell steht seine Mannschaft mit nur einem Punkt in der Abstiegszone der Tabelle, Schonnebeck im Mittelfeld und Sonsbeck im oberen Drittel. Verkehrte Welt also?

„Wenn sie uns schlagen, sind wir punktgleich“, sagt Heinrich Losing und relativiert damit die Bedeutung der Tabelle zu Beginn einer Spielzeit. „Das ändert sich derzeit ja alles noch ganz schnell“. Fakt sei, dass ETB einen guten Kader habe. Die vielen Veränderungen in diesem Sommer inklusive jener auf der Trainerposition sorgten jedoch möglicherweise dafür, dass Automatismen noch nicht so greifen bei den Essenern.

Allzu viel beschäftige sich der SVS-Coach aber nicht mit seinem Kollegen und dessen Team, verriet nur: „Wir passen uns flexibel an den Gegner an, werden anders spielen als gegen Uerdingen.“ Da wählte der seit 2019 in Sonsbeck tätige Trainer eine 4-4-2-Grundordnung, während er seine Elf zuvor beim 3:1-Auswärtssieg in Büderich im 4-1-4-1 auflaufen ließ.

Viele Ausfälle beim SVS

Lorik Rama, Ruben Martens, Tymoteusz Miller, Jan Fauseweh und Leon Hammerschmidt sind bekanntermaßen weiterhin verletzt, dazu wird Timo Lehmkuhl aus privaten Gründen fehlen. Klaus Keisers habe laut Losing seit dem Uerdingen-Spiel nicht trainieren können. Beim 2:2 musste der Torjäger nach einer guten Stunde aufgrund erneut auftretender Fersenschmerzen die Partie beenden. Ob er spielfähig sein wird, ist also fraglich.

Ungeachtet der Ausfälle sagt Losing: „Wir wollen auch die Initiative übernehmen, das eigene Spiel durchbringen.“ Und er wehrt sich gegen den mitunter aufgedrückten Stempel, seine Mannschaft komme ausschließlich über die Mentalität, mache den Gegnern das Leben schwer, weil sie „eklig“ spielen könne. „Unser Team hält zusammen, und ja, wir haben eine gute Mentalität. Aber dazu auch spielerische Fähigkeiten und individuelle Klasse. Es muss immer ein guter Mix sein.“

Klasse hat auch ein alter Bekannter der Sonsbecker: Sanjin Vrebac war bis zum Winter 2024/2025 als Achter und Zehner Stammspieler beim SV, wechselte dann mit der Hoffnung auf Regionalliga-Fußball zum ETB. Den Zeitpunkt fand Sonsbeck weniger klasse und Vrebacs Hoffnungen, eine Klasse zu klettern haben sich bislang ebenfalls nicht erfüllt. Zudem bekleidete er zuletzt nur eine Jokerrolle.

Wen auch immer der Gastgeber aufbiete, „wir wollen was mitnehmen“, sagt Heinrich Losing. Man stelle sich vor, das würde gelingen und nach drei Ligaspielen würden fünf oder gar sieben Punkte auf dem Konto der Sonsbecker stehen. Dann käme aus dem Lager der Rot-Weißen auf die Frage, „was es Geileres gibt, als Freitagabend, Flutlicht an“ für den Moment wohl die Antwort: „nichts“.