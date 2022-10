Losheim überrascht nach Auswärtsniederlage SF Rehlingen-Fremersdorf: Schwung vom Wochenende verebbte früh

Verkehrte Fußball-Welt am Mittwochabend im Rehlinger Bungert-Stadion. Eigentlich hätten die Sportfreunde Rehlingen-Fremersdorf nach dem 4:2-Heimsieg gegen den SV Walpershofen mit breiter Brust ins Nachholspiel gegen den SV Losheim gehen müssen, der am Sonntag bei der SG Großrosseln-St Nikolaus 1:3 unterlag. Zudem war Rehlingen-Fremersdorf in der Tabelle drei Ränge vor Losheim platziert. Doch das alles zählte am Mittwoch nicht. "Wir waren in der ersten Hälfte nicht auf dem Platz, haben ein schlechtes Spiel gemacht, 2Wir wussten ja auch länger, dass wir Marvin Schneider und Sascha Schröder ersetzen mussten", sagte Sportfreunde-Spielertrainer Tobias Welz nach dem Spiel. Denn bis zur Pause führte der Gast vom Stausee nach einem Doppelschlag von Paul Schulz (19. und 38.) mit 2:0. "In der zweiten Hälfte wurden wir besser, bekommen in der Schlussphase aber einen aus unserer Sicht unberechtigten Strafstoß gegen uns, den sie zur Entscheidung verwandelten". Shiyar Onal war es, der vom Punkt die endgültige Entscheidung herbeiführte. Gäste-Spielertrainer sagte: "Auch bei uns haben nach dem Großrosseln-Spiel einige Spieler gefehlt, aber die, die dabei waren, haben heute alle umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, wir sind sozusagen enger zusammengerückt. Jeder hat seine Aufgabe erfüllt und dann kann man auch bei einem in der Tabelle besser positionierten Team gewinnen", zog er ein zufriedenes Fazit. Die Sportfreunde fallen hinter Losheim, das nun Sechster ist, auf Platz Sieben zurück. Am Sonntag um 15 Uhr geht es für die Spoirtfreunde mit dem Auswärtsspiel bei der FSG 08 Bous weiter, Losheim empfängt mit viel Selbstvertrauen ebenfalls um 15 Uhr den Spitzenreiter SC Reisbach, der bislang alle seine elf spiele gewinnen konnte.