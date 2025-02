"Losgelegt, wie die Feuerwehr": DV Solingen klopft in Spitzengruppe an

"Wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen. Die Jungs haben alles, was man ihnen auf den Weg gegeben hat, bravourös umgesetzt. Deshalb haben wir losgelegt, wie die Feuerwehr", resümierte DV-Trainer Engin Kizilarslan gegenüber FuPa Niederrhein. "Das Einzige, was man uns vorwerfen kann ist, dass wir nicht frühzeitig das 3:0 erzielt haben."

Ein Comeback der Gastgeber rückte aber spätestens durch den Platzverweis von Daniel Rey-Alonso in Weite Ferne. Mit einem Mann in Überzahl konnte der DV das Spiel noch besser kontrollieren und brachte das Ergebnis letztlich sicher über die Zeit. Schon zum schwierigen Saisonbeginn wurde Kizilarslan nicht müde zu betonen, dass er bei seinem Team lediglich eine mentale Blockade ausmachte. Mit den Ergebnissen im Rücken wandelte sich diese nun in positive Energie um: "Diese Gier, der unbedingte Siegeswille ist komplett zurückgekehrt. Das haben wir in der Hinrunde teilweise vermissen lassen."

Ein Sonderlob holte sich dabei auch Winter-Zugang Rafu Numakunai ab. Der 26-Jährige kam von Oberligist SSVg Velbert und lieferte direkt eine routinierte und abgezockte Vorstellung ab: "Er hat direkt gezeigt, mit welcher Ruhe und Raffinesse uns hinten drin verstärken kann", schwärmte Kizilarslan.

Zielsetzung bleibt (noch) unverändert

Mit nun 30 Punkten dürfte Solingen allmählich alle realistischen Abstiegssorgen mit gutem Gewissen begraben. Vielmehr ist der Abstand auf die Spitzengruppe inzwischen immer weiter geschrumpft. Tabellendritter FC Remscheid ist vor dem Sonntagsspiel beispielsweise nur sechs Punkte voraus. Zu einer Neuorientierung lässt man sich beim DV dennoch nicht hinreißen. Das übergeordnete Ziel bleibt zunächst das Erreichen der 40-Punkte-Marke, danach würde Kizilarslan auch eventuell über neue Zielsetzungen nachdenken.

"Wir haben jetzt erstmal eine Hürde hinter uns gebracht und haben in der nächsten Woche mit dem 1. FC Viersen einen unangenehmen Gegner, wo wir auch in der Hinrunde verloren haben. Jetzt gilt es, den Sieg gegen TuRU Düsseldorf zu vergolden."

TuRU Düsseldorf – DV Solingen 0:2

TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Lukas Reitz, Daniel Rey-Alonso, Mikura Suzuki, Amin Saouti (66. Anel Peco), Chihyun Jung, Tsikwo Mankefor (32. Melfraxave Chuisse), Cihan Caliskan (59. Florian Josip Berisic), Mohamed Darwish, Melva Luzalunga (75. Shunya Kuroda), Diyar Turan (61. Fahim Mede) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

DV Solingen: Danylo Zenikov, Blerton Muharremi, Emin Safikhanov (89. Sefa Mikail Özalp), Kentaro Fukuta (69. Nusret Yagmur) (75. Gabriel Binga Pemba), Rafu Numakunai, Ilias El Joudi, Tuncay Muhammet Altuntas, Mehmet Zeki Tunc, Mohamed Aaross, Zakaria Abdoun (80. Bilal El Ouamari), Tarkan Türkmen - Trainer: Engin Kizilarslan

Schiedsrichter: Matthias Dransfeld (Duisburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Tarkan Türkmen (5.), 0:2 Mohamed Aaross (12.)

Gelb-Rot: Daniel Rey-Alonso (55./TuRU Düsseldorf/)