„Losgelegt wie die Feuerwehr"

Die Nullneuner liesen Hennef keine Chance – Foto: SV Bergisch Gladbach 09

Der SV Bergisch Gladbach 09 hat im Meisterschaftskampf ein klares Zeichen gesetzt und den FC Hennef 05 mit 5:1 besiegt. Damit behaupteten die Nullneuner ihre Tabellenführung und hielten Verfolger Siegburg weiter auf Distanz.

Auch im zweiten Durchgang änderte sich das Bild nicht. Erneut war Ole Tillmann nur per Foul zu stoppen. Arndt verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 4:0 (49.). Mit der deutlichen Führung im Rücken schaltete der Tabellenführer einen Gang zurück, wodurch Hennef in der 66. Minute durch Ichue zum 4:1 verkürzen konnte. Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Sami Akremi stellte in der 74. Minute mit einem sehenswerten Chip den alten Abstand wieder her und sorgte für den 5:1-Endstand.

Bergisch Gladbach ließ von Beginn an keinen Zweifel an der Favoritenrolle aufkommen. Bereits in der 6. Minute traf Tristan Arndt nach einer sehenswerten Kombination zur frühen Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte Finn Stromberg per Foulelfmeter auf 2:0 (12.). Die Gastgeber blieben spielbestimmend und legten kurz vor der Pause nach: Ardit Mimini verwandelte eine Ecke direkt zum 3:0 (39.).

„Super Reaktion gezeigt“

Trainer Kevin Kruth zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft:

„Nach der Niederlage letzte Woche haben die Jungs eine super Reaktion gezeigt und waren von Anfang an auf dem Gaspedal.“

Er betonte die Überlegenheit seines Teams: „Ich denke, wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen. Jetzt gilt es weiterhin, unsere Hausaufgaben zu machen, egal was die Konkurrenz macht.“

Hennef früh geschlagen

Auf Seiten der Gäste erkannte man die Überlegenheit des Tabellenführers an. Frank Fußhöller erklärte: „Die haben direkt ab der ersten Minute angefangen wie die Feuerwehr. Wir sind dann relativ schnell auf die Verliererstraße gekommen." Ein Comeback blieb aus: „Davon konnten wir uns das ganze Spiel lang nicht mehr erholen. Sie sind ihrer Rolle als Tabellenführer ganz klar gerecht geworden.“

Vorsprung behauptet

Mit dem deutlichen Erfolg bleibt Bergisch Gladbach an der Tabellenspitze und behauptet den Vorsprung von einem Punkt auf Verfolger Siegburg. Während die Nullneuner im Titelrennen weiter Kurs halten, musste Hennef nach zuletzt starken Auftritten einen Rückschlag hinnehmen.



An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass die Spielwertung des Spiels Siegburg - Pesch bei Fupa bereits in die Tabelle miteinbezogen wurde und Bergisch Gladbach eine Partie weniger auf dem Konto hat. Ohne die vorzeitige Wertung beträgt der Vorsprung vier Zähler. Dies war im Vorbericht nicht klar ersichtlich und wir entschuldigen uns bei allen Beteiligten.