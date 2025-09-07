Losert-Tore helfen SC Opel-Frauen am Ende nicht

Rüsselsheim. Nach ihrem ersten Saisonsieg gegen Schierstein konnten die Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim nicht nachlegen. Von der Spvgg Oberrad kehrten sie mit einer 3:5 (2:2)-Niederlage zurück. Jessica Losert sorgte zwar gleich für die Führung (2.) und traf nach dem Ausgleich auch zum 2:1 (34.). Kurz vor der Pause kassierten die Opel-Frauen aber das 2:2 und gerieten dann mit 2:5 in Rückstand, ehe Leonie Michels noch ein Treffer gelang (70.).

Bis Mitte der ersten Halbzeit sah Trainerin Jessica Klement den Gegner stärker, „aber dann hatten wir deutlich mehr Torchancen“. Doch wurden diese nicht konsequent genutzt. Stattdessen musste ihr Team zur Pause den Ausgleich hinnehmen und kam wieder einmal nicht gut aus der Halbzeitpause.

„Wille, Kampfgeist und Kondition waren da, aber das Zusammenspiel nicht mehr. Wir haben Fehlpässe ohne Ende gemacht“, bedauerte Klement. „Oberrad hat dann die Räume genutzt, hat uns sauber ausgespielt und verdient gewonnen.“ Tore: 0:1 Losert (2.), 1:1 Frey (20.), 1:2 Losert (34.), 2:2 Kechchi (43.), 3:2 Höbelt (56.), 4:2 Brigel (66.), 5:2 Ivanovcki (68.), 5:3 Michels (70.).