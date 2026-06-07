Losentscheid? Die Konstellation vor dem Regionalliga-Aufstiegsfinale

von Philipp Durillo · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

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Wer zieht das Ticket für die Regionalliga? Der FC Eddersheim , der VfR Mannheim und der FK Pirmasens haben noch allesamt Chancen auf den Aufstieg. – Foto: rscp (2), Grömling

Fußballgott, was hast du noch mit uns vor? Mit 4:1 hat der FC Eddersheim den FK Pirmasens nach einem 0:1-Rückstand noch besiegt. Und damit nach der 1:4-Niederlage in Mannheim nicht nur die eigene Chance auf den Aufstieg am Leben gehalten, sondern gleichzeitig auch den Grundstein für extreme Spannung am finalen Spieltag gelegt. Denn noch immer haben alle drei Teams Chancen auf den Aufstieg. Tatsächlich könnte es sogar zum Losverfahren kommen, sollte der FKP sein Heimspiel nun auch mit 4:1 gewinnen. Das hat die Regionalliga am Sonntagabend auf ihrer Webseite bestätigt. Jedes Tor könnte im Finale am Mittwochabend eine neue Wendung hervorrufen. Wir haben für euch die verschiedenen Szenarien durchgespielt.

...er das Spiel in Pirmasens gewinnt.

Der VfR Mannheim steigt auf, wenn...

...er in Pirmasens mit maximal zwei Toren Unterschied verliert.

...er in Pirmasens Unentschieden spielt.

...er in Pirmasens mit 1:4 verliert und anschließend als Aufsteiger gelost wird.

Der FC Eddersheim steigt auf, wenn...

...Pirmasens mit 3:0 gewinnt. (aufgrund der dann mehr geschossenen Tore im Vergleich zu den beiden anderen Teams)

...Pirmasens mit 4:1 gewinnt und der FCE anschließend als Aufsteiger gelost wird.

Der FK Pirmasens steigt auf, wenn...

...er gegen den VfR mit 4:1 gewinnt und anschließend als Aufsteiger gelost wird.

...er gegen den VfR bei drei Toren Differenz mit 5:2, 6:3, 7:4, etc. gewinnt (aufgrund des dann gewonnen direkten Vergleichs mit dem VfR)

...er gegen den VfR mit mindestens vier Toren Unterschied gewinnt.