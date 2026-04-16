Loscheider verlässt Weiler mit sofortiger Wirkung

Sven Loscheider ist nicht mehr Trainer in Weiler – Foto: S.J.

Wie der FC Yellow Boys Weiler am Mittwoch in einer Pressemitteilung (s.u.) bekanntgab, trennen sich der Verein und das Trainergespann seiner 1.Mannschaft früher als geplant. Vor Kurzem wurde öffentlich, dass man nicht über die laufende Saison mit Sven Loscheider und Julien Bruguera zusammenarbeiten würde.

Die beiden Trainer haben den Erstdivisionär in der Folge darum gebeten, sofort freigestellt zu werden, eine Bitte, der die Yellow Boys nachkamen. Vorläufig übernehmen Ex-Nationalspieler und Vorstandsmitglied Joël Groff und der ehemalige Spieler des Clubs, Tony Mastrangelo, die Leitung der 1.Mannschaft, dies bis definitive Nachfolger von Loscheider und Bruguera gefunden wurden.