Loscheider verlässt Weiler mit sofortiger Wirkung

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Wie der FC Yellow Boys Weiler am Mittwoch in einer Pressemitteilung (s.u.) bekanntgab, trennen sich der Verein und das Trainergespann seiner 1.Mannschaft früher als geplant. Vor Kurzem wurde öffentlich, dass man nicht über die laufende Saison mit Sven Loscheider und Julien Bruguera zusammenarbeiten würde.
Die beiden Trainer haben den Erstdivisionär in der Folge darum gebeten, sofort freigestellt zu werden, eine Bitte, der die Yellow Boys nachkamen. Vorläufig übernehmen Ex-Nationalspieler und Vorstandsmitglied Joël Groff und der ehemalige Spieler des Clubs, Tony Mastrangelo, die Leitung der 1.Mannschaft, dies bis definitive Nachfolger von Loscheider und Bruguera gefunden wurden.
Le FC Yellow Boys Weiler-la-Tour et son entraîneur principal Sven Loscheider se séparent plus tôt que prévu.
Après qu’il a été décidé la semaine dernière de ne pas prolonger les contrats de Sven Loscheider et de son adjoint Julien Bruguera pour la saison prochaine, les deux entraîneurs ont demandé au club de mettre fin à leur collaboration avec effet immédiat.
Le club a accepté cette demande et tient à remercier chaleureusement Sven Loscheider et Julien Bruguera pour le travail accompli au cours des deux dernières saisons, tout en leur souhaitant beaucoup de succès pour la suite de leur carrière.
Jusqu’à la fin de la saison, Joël Groff et Tony Mastrangelo assureront l’encadrement de l’équipe première, avant qu’un nouvel entraîneur ne prenne ses fonctions.