Los Wochos zum Ligaauftakt

Und vergangenes Wochenende stand endlich die Generalprobe gegen Español an.

Die Waldeck Amateure beginnen wie die Feuerwehr. Mit aggressivem Pressing jagen sie den Iberern die Paella vom Teller und spielen sich Chance um Chance heraus. Nur leider ist die Chancenverwertung so solide wie ein Jenga-Turm im Erdbebengebiet – der Ball will einfach nicht ins Netz.

Und wenn man vorne das Scheunentor nicht trifft, kommt hinten halt die Quittung. Einmal nicht konsequent im Gegenpressing, schon rauscht ein langer Ball auf die rechte Seite. Selbst der schwirtzinator, sonst die Abrissbirne im Waldecker Abwehrverbund, kommt nicht mehr ran. Querpass, Rennola – 0:1 für die Gäste.

Die Watschn sitzt. Doch anstatt beleidigt die Köpfe hängen zu lassen, schütteln sich die Amateure kurz, legen eine Schippe drauf – und siehe da: Simon Airapetian steckt ideal auf Jacob Weber durch, der drischt die Kugel halbhoch auf den ersten Pfosten. Dort wartet Robert Schmidt, der sich elegant wie ein junges Reh in die Luft schraubt und volley zum Ausgleich trifft. 1:1! Mit diesem Highlight geht’s in die Pause.

Die zweite Hälfte beginnt wie ein Actionfilm. Kaum wieder auf dem Platz, wird Eric von Simon steil geschickt. Statt selbst den Helden zu spielen, sieht er den mit Vollgas einlaufenden Victor und legt quer. Victor sagt artig „Danke“ und knallt den Ball ins leere Tor – 2:1 in der 47. Minute.

Jetzt läuft die Waldecker Maschine so rund wie Omas Thermomix. Chancen im Minutentakt, doch die Verwertung bleibt wacklig. Gut, dass Kassentoni inzwischen eingewechselt ist und alleine durch seine Präsenz auf dem Feld für Angst und Schrecken sorgt.

Die endgültige Erlösung dann in der 63. Minute: Nach zweimaligem Abpraller-Wirrwarr landet der Ball bei Jakob Weber. Der stolpert ihn irgendwie weiter, bleibt dran und wird schließlich im Strafraum gefällt. Elfer! Simon tritt an, bleibt eiskalt und schiebt trocken links unten ein. 3:1!

Keine 60 Sekunden später folgt die Gala: Victor packt rechts den Anklebreaker aus, flankt butterweich in den Strafraum, und da hängt schon wieder dieser Robse in der Luft und vollstreckt artistisch per Volley zum 4:1.

Die Amateure haben noch nicht fertig. In der 80. Minute steckt Erik genial durch, Charles läuft alleine auf den Keeper zu. Der Torwart pariert den ersten Versuch noch glänzend, doch Charles bleibt wach und schiebt den Abpraller ins Netz. 5:1!

Leider kommt es noch zum Schönheitsfehler: ein unnötiger Ballverlust, ein Steilpass, und der Espanyol-Stürmer zeigt seine ganze Klasse mit einem frechen Chip zum 5:2-Endstand.