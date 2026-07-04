Los entscheidet über Platz zwei in der Vorrunde

Der dritte Turniertag des 63. Hohenzollern-Pokals brachte heute enge Spiele, eine Überraschung und eine ungewöhnliche Entscheidung. Während der FC Grosselfingen seine makellose Bilanz ausbaute, musste zwischen dem TSV Stetten Hechingen und den Sportfreunden Sickingen das Los über die Reihenfolge nach der Vorrunde entscheiden.
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TSV Boll überrascht den FV Bisingen
Der Turniertag begann mit einem Erfolg des TSV Boll. Gegen den FV Bisingen setzte sich die Mannschaft mit 3:1 durch und sorgte damit für eine Überraschung. Für den FV Bisingen war es die erste Niederlage im laufenden Turnier.
SG Ringingen/FC Killertal II feiert ersten Erfolg
Auch die SG Ringingen/FC Killertal II durfte jubeln. Gegen die SGM FC Wessingen/FV Bisingen II/FC Grosselfingen gelang ein 2:0-Erfolg, womit die Mannschaft ihre ersten drei Punkte verbuchte.
Gastgeber erfüllt seine Aufgabe
Der TSV Stetten Hechingen gewann seine Partie gegen den TSV Stein 1923 kampflos mit 1:0. Der Gastgeber blieb damit auch in seinem zweiten Spiel ohne Gegentor und sammelte weitere wichtige Punkte für den Einzug in die K.-o.-Runde.
Grosselfingen bleibt makellos
Der FC Grosselfingen setzte seinen erfolgreichen Turnierverlauf fort. Gegen den FC Steinhofen genügte ein Treffer zum 1:0-Erfolg. Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel blieb die Mannschaft weiterhin ohne Gegentor.
Sickingen bezwingt den Titelverteidiger
Für einen der bemerkenswertesten Momente des Tages sorgten die Sportfreunde Sickingen. Gegen den Titelverteidiger FC Hechingen reichte ein Tor zum 1:0-Sieg. Der Erfolg hielt die Mannschaft im Rennen um eine gute Ausgangsposition für die K.-o.-Runde.
Los entscheidet über die Reihenfolge
Nach Abschluss der Vorrunde waren der TSV Stetten Hechingen und die Sportfreunde Sickingen punktgleich. Da keine Entscheidung auf sportlichem Weg fiel, musste das Los über die Reihenfolge entscheiden. Dabei erhielt der TSV Stetten Hechingen Platz zwei, die Sportfreunde Sickingen wurden Dritter.
Viertelfinale verspricht spannende Duelle
Am morgigen Sonntag beginnt die K.-o.-Phase des Hohenzollern-Pokals. Im Viertelfinale treffen der FC Grosselfingen und der SV Rangendingen, der FV Bisingen und der FC Hechingen, der TSV Stetten Hechingen und der FC Steinhofen sowie die Sportfreunde Sickingen und die SG Ringingen/FC Killertal II aufeinander. Anschließend folgen die beiden Halbfinalspiele, ehe am Nachmittag im Finale der Turniersieger ermittelt wird.
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