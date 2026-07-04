Los entscheidet über Platz zwei in der Vorrunde

Der Turniertag begann mit einem Erfolg des TSV Boll. Gegen den FV Bisingen setzte sich die Mannschaft mit 3:1 durch und sorgte damit für eine Überraschung. Für den FV Bisingen war es die erste Niederlage im laufenden Turnier.

Auch die SG Ringingen/FC Killertal II durfte jubeln. Gegen die SGM FC Wessingen/FV Bisingen II/FC Grosselfingen gelang ein 2:0-Erfolg, womit die Mannschaft ihre ersten drei Punkte verbuchte.

Gastgeber erfüllt seine Aufgabe

Der TSV Stetten Hechingen gewann seine Partie gegen den TSV Stein 1923 kampflos mit 1:0. Der Gastgeber blieb damit auch in seinem zweiten Spiel ohne Gegentor und sammelte weitere wichtige Punkte für den Einzug in die K.-o.-Runde.

Grosselfingen bleibt makellos

Der FC Grosselfingen setzte seinen erfolgreichen Turnierverlauf fort. Gegen den FC Steinhofen genügte ein Treffer zum 1:0-Erfolg. Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel blieb die Mannschaft weiterhin ohne Gegentor.

Sickingen bezwingt den Titelverteidiger

Für einen der bemerkenswertesten Momente des Tages sorgten die Sportfreunde Sickingen. Gegen den Titelverteidiger FC Hechingen reichte ein Tor zum 1:0-Sieg. Der Erfolg hielt die Mannschaft im Rennen um eine gute Ausgangsposition für die K.-o.-Runde.

Los entscheidet über die Reihenfolge

Nach Abschluss der Vorrunde waren der TSV Stetten Hechingen und die Sportfreunde Sickingen punktgleich. Da keine Entscheidung auf sportlichem Weg fiel, musste das Los über die Reihenfolge entscheiden. Dabei erhielt der TSV Stetten Hechingen Platz zwei, die Sportfreunde Sickingen wurden Dritter.

Viertelfinale verspricht spannende Duelle

Am morgigen Sonntag beginnt die K.-o.-Phase des Hohenzollern-Pokals. Im Viertelfinale treffen der FC Grosselfingen und der SV Rangendingen, der FV Bisingen und der FC Hechingen, der TSV Stetten Hechingen und der FC Steinhofen sowie die Sportfreunde Sickingen und die SG Ringingen/FC Killertal II aufeinander. Anschließend folgen die beiden Halbfinalspiele, ehe am Nachmittag im Finale der Turniersieger ermittelt wird.