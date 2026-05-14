Lorup schlägt Lathen im Topspiel

Der SV Blau-Weiß Lorup hat das Spitzenspiel gegen den SV Raspo Lathen mit 4:2 gewonnen und sich eindrucksvoll im Meisterrennen zurückgemeldet. In einer intensiven Partie mit zahlreichen Großchancen auf beiden Seiten überzeugte Lorup vor allem offensiv mit Tempo, Effizienz und einem überragenden Matthias Lüken. Für Lathen bedeutet die Niederlage hingegen den Rückfall auf Rang zwei.

Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr. Bereits nach vier Minuten zirkelte Luca Wingbermühlen eine Ecke direkt ins Tor und brachte Lorup früh in Führung. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem beide Mannschaften immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor kamen.

Lorup blieb jedoch die effektivere Mannschaft. Matthias Lüken erhöhte nach 17 Minuten auf 2:0, nachdem der Ball nach einer starken Parade des Lathener Keepers vor seinen Füßen gelandet war. Raspo ließ sich davon aber nicht beeindrucken und kam durch Dominic Dickmann nach einem perfekten Steckpass wieder auf 2:1 heran. Es war bereits sein 24. Saisontor.

Die Antwort der Gastgeber folgte prompt. Nach einem Ballgewinn schaltete Lorup blitzschnell um, Lüken umkurvte den Torwart und legte quer auf Jürgen Beckmann, der zum 3:1 einköpfte. Mit der verdienten Führung ging es in die Pause.

Lathen drückt - Lorup bleibt eiskalt

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel hochklassig. Lathen drängte auf den Anschluss, scheiterte jedoch mehrfach am stark aufgelegten Loruper Schlussmann Leon Schmits. Besonders Dominic Dickmann, Fabian Meyering und Chris Feringa vergaben gute Möglichkeiten oder fanden ihren Meister im Torhüter der Gastgeber.

Auf der anderen Seite sorgte Lorup immer wieder mit schnellen Angriffen für Gefahr. Nach einem starken Sprint von Hannes Schmits stellte Matthias Lüken in der 72. Minute auf 4:1 und schnürte damit seinen Doppelpack. Nur drei Minuten später verkürzte Niklas Janßen zwar auf 4:2, doch mehr ließ Lorup nicht mehr zu.

In der Schlussphase vergab Lathen weitere große Chancen, während Lorup den hochverdienten Heimsieg über die Zeit brachte.