Lorth-Ecke sitzt: Saartal dreht Spiel und siegt im Derby

Hoch her ging's im Derby: Saartal und Tawern kämpften um jeden Zentimeter – Foto: Maximilian Wirkus

Noch einmal richtig Derby-Feuer zum Saisonendspurt: Tabellarisch ging es für die SG Saartal-Irsch und den SV Tawern in der Bezirksliga West zwar um nicht mehr allzu viel, der Prestigefaktor spielte am Mittwochabend aber eine umso größere Rolle. Nach 90 unterhaltsamen Minuten feierten die Gastgeber einen zwischenzeitlich kaum noch für möglich gehaltenen 3:2-Sieg und revanchierten sich damit zugleich für die deutliche 1:5-Hinspielniederlage.

Zunächst wirkten die Hausherren etwas wacher, sammelten viele zweite Bälle ein und kamen durch Lorth zur ersten Halbchance. Nach Zuspiel von Lukas Kramp bekam er den Ball in zentraler Position aber nicht mehr sauber kontrolliert. Ab Mitte der ersten Halbzeit übernahmen allerdings die Tawerner zunehmend das Kommando. Das Team von Trainer Benny Leis agierte zielstrebiger und sorgte vor allem über die linke Seite immer wieder für Gefahr.

Schon früh war klar, dass es kein lauer Frühlingskick werden würde. Saartals Dominik Lorth brachte Tawerns Louis Linden bereits in der dritten Minute unmittelbar vor der Gäste-Auswechselbank robust zu Fall, sodass dieser auf die Betonumrandung stürzte.

Die erste große Möglichkeit gehörte Dennis Weber, dessen Schlenzer aus halbrechter Position an die Latte klatschte (28.). Das 0:1 kam wenig später nicht überraschend: Nick Berchem setzte sich stark über links durch und flankte auf den zweiten Pfosten, wo Weber per Kopf vollendete (35.).

Mit dem knappen Rückstand waren die Vereinigten aus Irsch, Schoden, Ockfen und Trassem vor 333 Zuschauern, die trotz des Champions-League-Halbfinals zwischen dem FC Bayern München und Paris St. Germain gekommen waren, noch gut bedient. Kurz vor der Pause scheiterte Idris Lataev zudem mit einem Freistoß am stark reagierenden Maximilian Wirkus (43.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Tawern zunächst tonangebend. Einen Fehlpass von Lennard Wagner hätte Linden beinahe bereits in der 56. Minute zum 0:2 genutzt, verzog jedoch. Zwei Minuten später machte er es besser: Linden luchste Felix Guckeisen den Ball ab und erhöhte auf 2:0.

Kurz darauf nahm Leis den bereits gelbbelasteten Linden vom Feld – und musste wenig später mitansehen, wie Nico Kruppert nach einer Lorth-Flanke überraschend den Anschlusstreffer erzielte (58.).

Die direkte Antwort verpassten Michael Fantes und Pascal Hurth, die beide am gut aufgelegten Wirkus scheiterten (63.). Die Partie gewann nun noch einmal deutlich an Intensität, weil Saartal mutiger und dynamischer auftrat. Zudem zahlte sich aus, dass Lukas Kramp das Spiel nun verstärkt aus dem Mittelfeld ankurbelte, statt dauerhaft vorne gebunden zu sein.

Fabian Müller, Kapitän der SG Saartal-Irsch, im Interview

Gefährlich blieb der Saartal-Goalgetter dennoch: In der 70. Minute setzte Kramp einen Kopfball an die Latte. Auf der Gegenseite jagte Lataev den Ball über das Tor (78.). Als Dennis Weber den durchgebrochenen Lorth zu Fall brachte, zeigte Schiedsrichter Christopher Fuxen dem Tawerner zurecht die Rote Karte. Über die Elfmeterentscheidung wunderte sich allerdings nicht nur Leis: „Selbst die Saartaler sagten mir, dass das Foul klar vor dem Strafraum war.“

Kramp scheiterte zunächst an Jonas Krista, reagierte beim Abpraller jedoch am schnellsten und traf zum 2:2 (80.).

„Die Jungs wollten heute unbedingt noch mal einen raushauen – und wurden spät für ihre Bemühungen belohnt“, sagte die am Saisonende scheidende Saartaler Trainerlegende Peter Schuh. Die Krönung der Aufholjagd gelang schließlich Lorth in der 87. Minute: Seinen scharf nach innen gezogenen Eckball verlängerte Tristan Reger unglücklich ins eigene Netz.

Tawern warf anschließend noch einmal alles nach vorne und hätte durch den eingewechselten Pascal Güth beinahe den Ausgleich erzielt. Doch bei dessen wuchtigem Abschluss stand Saartal-Kapitän Fabian Müller in der Nachspielzeit goldrichtig und rettete auf der Torlinie (90.+3).

„Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“, jubelten die Gastgeber anschließend im Mannschaftskreis. Auch das rund ein Dutzend große Grüppchen Nachwuchsfans, das über die gesamte Spielzeit hinweg unermüdlich Fahnen schwenkte und für Stimmung sorgte, stimmte lautstark mit ein: „Ole, super Saartal!“

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Ob verdient oder glücklich, spielte für Kapitän Müller anschließend keine große Rolle: „Wenn du nach einem 0:2-Rückstand so zurückkommst, ist das auch irgendwo verdient.“

Das sechste Spiel in Folge ohne Niederlage tut der SG gut. Den Lauf wollen Müller und Co. nun fortsetzen und auch am Sonntag ab 14.45 Uhr bei der SG Ruwertal/Gutweiler bestehen.

Linus Biringer fehlt dabei berufsbedingt. Tobias Baier, der am Mittwoch privat verhindert war, sowie der erkrankte Nicolas Jakob kehren dagegen in den Kader zurück.

Tief enttäuscht zeigte sich Tawerns Coach Benny Leis, dessen Mannschaft einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gegeben hatte: „Die Jungs machen sich Vorwürfe genug. Wir müssen schon zur Pause klarer führen, scheitern aber an unserer Nachlässigkeit und auch an einem guten Torwart.“

Der Schlachtplan habe gestimmt, Chancen seien ausreichend vorhanden gewesen. Gerade deshalb – und wegen der umstrittenen Elfmeterentscheidung – ordnete Leis die Derby-Niederlage als „besonders bitter“ ein.

Am Sonntag ab 15 Uhr empfängt Tawern nun den einen Platz besser postierten Tabellenvierten SV Sirzenich. Dennis Weber fehlt rotgesperrt. Fraglich bleibt zudem die Einsatzfähigkeit von Idris Lataev, der in Irsch wegen Oberschenkelproblemen vorzeitig ausgewechselt werden musste.

„Wir wollen unbedingt wieder in die Erfolgsspur zurück“, betont Leis und hat auch drei Spieltage vor Saisonende keine Lust, die Runde locker ausklingen zu lassen.

SG Saartal-Irsch – SV Tawern 3:2 (0:1)

Saartal: Wirkus – Rüttjes, Pauly (86. Wallrich), N. Jakob, Lorth, Wagner, Kramp, Lederer (87. Biringer), Müller, Guckeisen, Kruppert.

Tawern: Krista – Düpre, Fantes, Linden (59. J. Weber), Kirch, Reger, Hurth, Berchem (71. Stockemer), D. Weber, Reiss, Lataev (81. Güth).

Schiedsrichter: Christopher Fuxen (Bitburg)

Zuschauer: 333

Tore: 0:1 D. Weber (35.), 0:2 Linden (56.), 1:2 Kruppert (58.), 2:2 Kramp (80., Foulelfmeter im Nachschuss), 3:2 Reger (Eigentor, 87.)