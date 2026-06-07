Lorsch verpasst das kleine Wunder

Der SC Olympia Lorsch bleibt Kreisoberligist. – Foto: Sandra Ruppert (Archiv)

Hahn. Lorsch hat das kleine Wunder nicht geschafft, hat nach dem 0:3 im Hinspiel nun auch das Rückspiel im Pfungstädter Stadtteil verloren. Die Lorscher waren bemüht, den fast aussichtslosen Rückstand mit einer engagierten Leistung wettzumachen, erwischten auch einen Start nach Maß, am Ende wussten sie aber vor allem im ersten Abschnitt zu wenig aus ihrer Überlegenheit zu machen. Hassan-Ali Serdar (9.) traf früh zum 1:0 – eine gute Basis. „Wir waren die bessere Mannschaft, haben auch klar die erste Hälfte dominiert, und die Gastgeber waren wahrscheinlich froh, als Schiedsrichter Geipel zur Pause gepfiffenen hat“, zeigte sich Olympia-Pressesprecher Stephan Vogel angetan vom Auftritt.