Lorsch verpasst das kleine Wunder

Hahn. Lorsch hat das kleine Wunder nicht geschafft, hat nach dem 0:3 im Hinspiel nun auch das Rückspiel im Pfungstädter Stadtteil verloren. Die Lorscher waren bemüht, den fast aussichtslosen Rückstand mit einer engagierten Leistung wettzumachen, erwischten auch einen Start nach Maß, am Ende wussten sie aber vor allem im ersten Abschnitt zu wenig aus ihrer Überlegenheit zu machen. Hassan-Ali Serdar (9.) traf früh zum 1:0 – eine gute Basis. „Wir waren die bessere Mannschaft, haben auch klar die erste Hälfte dominiert, und die Gastgeber waren wahrscheinlich froh, als Schiedsrichter Geipel zur Pause gepfiffenen hat“, zeigte sich Olympia-Pressesprecher Stephan Vogel angetan vom Auftritt.
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Auch nach dem Seitenwechsel waren die Lorscher zunächst im Vorteil. Ein zu kurz geratener Rückpass sorgte dann aber durch Riccardo D’Addona (65.) für das 1:1. Lars Palkovitsch hatte fast im Gegenzug die erneute Führung auf dem Fuß, scheiterte da aber am gut reagierenden Robin Schwarz. Seinem eigenen Schlussmann ließ der Lorscher Mittelstürmer dann nach einem Freistoß aus dem Halbfeld keine Chance und traf per Kopf zum 2:1-Endstand für Hahn.
Tore: 0:1 Serdar (9.), 1:1 D’Addona (67.), 2:1 Palkovitsch (78., Eigentor). – Schiedsrichter: Geipel (Wiesbaden). – Zuschauer: 500. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Serdar, Pavlic.