Lorsch setzt auch in Gruppenliga auf Talente Die Lorscher Turnvereinigung ist zurück in der Gruppenliga +++ Das Ziel ist klar: Klassenerhalt +++ Dazu setzt der Aufsteiger auf bewährte Kräfte und Talente aus den eigenen Reihen von Philipp Weyerhäuser · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Trainer Martin Weinbach geht in seine achte Saison bei der Turnvereinigung. Foto: Dagmar Jährling

Lorsch. Die Tvgg Lorsch geht nach einer souveränen Saison 2025/26, die die Schützlinge von Martin Weinbach mit der Meisterschaft in der Kreisoberliga krönten, in der neuen Runde in der Gruppenliga an den Start. Dort spielten die „Turner“ zuletzt in der Spielzeit 2011/12. "Als Aufsteiger kann dein Ziel nur der Klassenerhalt sein", formuliert der Tvgg-Coach die Vorgabe für seine Mannschaft. Da es dem Verein aber gelungen ist, den Großteil des Kaders zusammenzuhalten, und man sich zielgerichtet verstärken konnte, sollte dieses Vorhaben realisierbar sein.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Co-Trainer geht, bei Neuzugängen setzt man auf den Nachwuchs Aufseiten der Abgänge schmerzt der von Pascal Fraas am meisten. Der Linksfuß war als spielender Co-Trainer der verlängerte Arm von Weinbach auf dem Platz und seine Flügelläufe, Freistöße und Flanken werden der Tvgg fehlen. Fraas hat sich in erster Linie aufgrund der Nähe zu seinem Wohnort dem ASV Eppelheim angeschlossen und will dort dazu beitragen, dass der Aufsteiger den Klassenerhalt in der Verbandsliga Nordbaden schafft.

Vladislav Murshel sucht bei der TSV Auerbach eine neue Herausforderung, und Arda Sarikabadayi erhofft sich beim FC Starkenburgia Heppenheim mehr Spielzeit. Zudem wechseln einige Spieler zur eigenen Reserve und sollen dort mithelfen, dass die Tvgg II in der Kreisliga B eine gute Rolle spielen kann. Bei den Neuzugängen setzt die Turnvereinigung in erster Linie auf den eigenen Nachwuchs. Vincent Zappolino, Helge Wunderlich, Konstantin Staffa, Luis Keil, Nicolas Kraus und Marvin Huy hatten bereits in der vergangenen Runde als A-Junioren Anteil am Aufstieg in die Gruppenliga und zählen zum Lorscher Meisterkader. Dieses Sextett genoss in den letzten beiden Jugendjahren eine gute Ausbildung durch ihre Trainer David Ferry und Patrick Lipusch. "Die Jungs, die aus der Jugend jetzt zu uns kommen, bringen trotz ihres Alters schon sehr viel mit. Sie sind topfit, passsicher, können Fußball spielen, haben die nötige Schnelligkeit und identifizieren sich mit dem Verein. Da hat jeder die Chance auf einen Platz in der Startelf", sieht Weinbach viel Potenzial.