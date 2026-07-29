Lorsch setzt auch in Gruppenliga auf Talente

Lorsch. Die Tvgg Lorsch geht nach einer souveränen Saison 2025/26, die die Schützlinge von Martin Weinbach mit der Meisterschaft in der Kreisoberliga krönten, in der neuen Runde in der Gruppenliga an den Start. Dort spielten die „Turner“ zuletzt in der Spielzeit 2011/12. "Als Aufsteiger kann dein Ziel nur der Klassenerhalt sein", formuliert der Tvgg-Coach die Vorgabe für seine Mannschaft. Da es dem Verein aber gelungen ist, den Großteil des Kaders zusammenzuhalten, und man sich zielgerichtet verstärken konnte, sollte dieses Vorhaben realisierbar sein.
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Aufseiten der Abgänge schmerzt der von Pascal Fraas am meisten. Der Linksfuß war als spielender Co-Trainer der verlängerte Arm von Weinbach auf dem Platz und seine Flügelläufe, Freistöße und Flanken werden der Tvgg fehlen. Fraas hat sich in erster Linie aufgrund der Nähe zu seinem Wohnort dem ASV Eppelheim angeschlossen und will dort dazu beitragen, dass der Aufsteiger den Klassenerhalt in der Verbandsliga Nordbaden schafft.
Vladislav Murshel sucht bei der TSV Auerbach eine neue Herausforderung, und Arda Sarikabadayi erhofft sich beim FC Starkenburgia Heppenheim mehr Spielzeit. Zudem wechseln einige Spieler zur eigenen Reserve und sollen dort mithelfen, dass die Tvgg II in der Kreisliga B eine gute Rolle spielen kann.
Bei den Neuzugängen setzt die Turnvereinigung in erster Linie auf den eigenen Nachwuchs. Vincent Zappolino, Helge Wunderlich, Konstantin Staffa, Luis Keil, Nicolas Kraus und Marvin Huy hatten bereits in der vergangenen Runde als A-Junioren Anteil am Aufstieg in die Gruppenliga und zählen zum Lorscher Meisterkader. Dieses Sextett genoss in den letzten beiden Jugendjahren eine gute Ausbildung durch ihre Trainer David Ferry und Patrick Lipusch. "Die Jungs, die aus der Jugend jetzt zu uns kommen, bringen trotz ihres Alters schon sehr viel mit. Sie sind topfit, passsicher, können Fußball spielen, haben die nötige Schnelligkeit und identifizieren sich mit dem Verein. Da hat jeder die Chance auf einen Platz in der Startelf", sieht Weinbach viel Potenzial.
Sebastian Steinmann (SSG Einhausen) und Marc Laudenklos (VfL Birkenau) kommen zudem von extern und in dem Duo sieht Weinbach einen wichtigen Faktor, das Flügelspiel der Lorscher zu beleben. "Beide bringen Erfahrung und gutes Tempo mit", ist der Lorscher Coach überzeugt von den Qualitäten de Neuzugänge.
Die Schnelligkeit ist für Martin Weinbach dann auch ein wichtiger Faktor, um in der neuen Klasse bestehen zu können. "In der Gruppenliga ist das Tempo höher und es wird schneller und intensiver gespielt. Das sind neben der Fitness und einer sicheren Defensive wichtige Faktoren für den Klassenerhalt", nennt der Meistertrainer die Aspekte, auf die er in der Vorbereitung besonderen Wert legt. Wichtig werden natürlich auch Leistungsträger wie Alexander Reimund, Lasse Lulei, Dominik Melzer oder Johannes Radmacher sein. Die besitzen höherklassige Erfahrung und können und sollen die im Durchschnitt junge Mannschaft führen.
Von der guten Nachwuchsarbeit bei der Turnvereinigung profitiert auch Lorsch II. So verstärken aus dem Meisterkader Riccardo Bolz, Benni Krause, Marlon Gremm, Leon Schwob und Ben Kögel das Team des B-Ligisten. Tim Essel, Marlon Müller, Tristan Bersch, Marvin Eberle, David Gaa, Ben Hartmann und Yusuf Ziegler wechseln von den eigenen A-Junioren in den Aktivenbereich. Beste Voraussetzungen also für das Team des Trainerduos Volker Pitz und Frank Bender, eine sorgenfreie Saison spielen zu können.
"Wir gehen mit einem breit aufgestellten Kader in die Runde und wollen mit diesem versuchen, erfolgreich zu spielen und viele Punkte zu sammeln. Wir wollen einfach nichts mit den hinteren Rängen zu tun haben", formuliert Volker Pitz das Saisonziel der Tvgg II, bei der man sich besonders auf die Derbys gegen die Lokalrivalen SC Olympia II und SSG Einhausen II freut.