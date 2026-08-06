 2026-08-06T13:32:42.897Z

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Lorsch-Derby live: Wer triumphiert? Tvgg. oder SC Olympia?

Derbyfieber! Die Tvgg. Lorsch und der SC Olympia Lorsch sehen sich nach dem Aufstieg in der Gruppenliga wieder

von Redaktion · Gestern, 11:00 Uhr · 0 Leser
Seit dieser Saison tragen die Tvgg. und der SC Olympia das Lorsch-Derby in der Gruppenliga aus.
Seit dieser Saison tragen die Tvgg. und der SC Olympia das Lorsch-Derby in der Gruppenliga aus. – Foto: VRM/M. Zink und VRM/I. Scherth

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Gruppenliga Darmstadt
Tvgg Lorsch
Oly. Lorsch

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
Tvgg. Lorsch
Tvgg. LorschTvgg Lorsch
SC Olympia Lorsch
SC Olympia LorschOly. Lorsch
15:00

Lorsch. Aufsteiger gegen Aufsteiger – dieTvgg. Lorsch hat sich mit dem KOL-Titel in die Gruppenliga Darmstadt katapultiert. Der SC Olympia Lorsch zog als Vizemeister über die Relegation nach. Am Sonntag, 15 Uhr, treffen die beiden Derbyrivalen erneut aufeinander. Und eins ist klar: Es wird heiß! Sehen Sie die Partie in voller Länge live bei Echo Online. Kommentiert von Jonas Schulze. Hier geht’s zum Livestream von Echo Online.