Lorsch-Derby live: Wer triumphiert? Tvgg. oder SC Olympia?

Seit dieser Saison tragen die Tvgg. und der SC Olympia das Lorsch-Derby in der Gruppenliga aus. – Foto: VRM/M. Zink und VRM/I. Scherth

Lorsch. Aufsteiger gegen Aufsteiger – dieTvgg. Lorsch hat sich mit dem KOL-Titel in die Gruppenliga Darmstadt katapultiert. Der SC Olympia Lorsch zog als Vizemeister über die Relegation nach. Am Sonntag, 15 Uhr, treffen die beiden Derbyrivalen erneut aufeinander. Und eins ist klar: Es wird heiß! Sehen Sie die Partie in voller Länge live bei Echo Online. Kommentiert von Jonas Schulze. Hier geht’s zum Livestream von Echo Online.