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Lorsch-Derby live: Wer triumphiert? Tvgg. oder SC Olympia?
Derbyfieber! Die Tvgg. Lorsch und der SC Olympia Lorsch sehen sich nach dem Aufstieg in der Gruppenliga wieder
von Redaktion · Gestern, 11:00 Uhr · 0 Leser
Seit dieser Saison tragen die Tvgg. und der SC Olympia das Lorsch-Derby in der Gruppenliga aus. – Foto: VRM/M. Zink und VRM/I. Scherth
Lorsch. Aufsteiger gegen Aufsteiger – dieTvgg. Lorsch hat sich mit dem KOL-Titel in die Gruppenliga Darmstadt katapultiert. Der SC Olympia Lorsch zog als Vizemeister über die Relegation nach. Am Sonntag, 15 Uhr, treffen die beiden Derbyrivalen erneut aufeinander. Und eins ist klar: Es wird heiß! Sehen Sie die Partie in voller Länge live bei Echo Online. Kommentiert von Jonas Schulze. Hier geht’s zum Livestream von Echo Online.