Loris Maier mit Bruder Leon unter Trainer Julian Schieber vereint

Loris Maier spielt wieder mit seinem Bruder Leon zusammen. Allerdings nicht im Liga-Alltag, da sind sie getrennt beim Oberligisten VfR Aalen und beim Regionalligisten TSV Aubstadt. Aber bei der Baller League sind die beiden Brüder für das Team Streets United vereint, wie in früheren Zeiten bei der TSG Backnang und den Stuttgarter Kickers. Der 25-jährige Mittelfeldakteur Loris Maier verrät im FuPa-Interview, mit welchen Erwartungen er in die am Montag, 3. März, beginnende Saison in der Baller League geht und ob es Auswirkungen beim Regionalligisten gibt.