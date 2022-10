Lorik Sadiku will mit ETB Schwarz-Weiß Essen durchstarten. – Foto: Dennis Gerritzen

Lorik Sadiku - Nachwuchsspieler vor dem Durchbruch A-Junioren-Niederrheinliga: Lorik Sadiku möchte beim ETB Schwarz-Weiß Essen den Sprung in den Profi-Fußball schaffen.

Ein spannender Nachwuchsspieler befindet sich derzeit in Reihen des Traditionsvereins ETB Schwarz-Weiß Essen. Der 18-jährige Lorik Sadiku spielt mit der U19 in der A-Junioren-Niederrheinliga, hat mit seinen Leistungen aber schon auf sich aufmerksam gemacht und möchte selbst im Winter den Sprung in den Kader der Oberliga-Mannschaft schaffen.

Leicht war der Weg für das Nachwuchstalent Lorik Sadiku in den vergangenen Monaten nicht. Seiner Heimat Kanada hat der junge Fußballer den Rücken gekehrt, um in Europa den Sprung in den Profi-Fußball zu schaffen. Beim griechischen Verein Apollon Smyrnis stand der defensive Mittelfeldspieler in der U19 auf dem Platz, der nächste Schritt sollte in Deutschland gegangen werden. Dass der sich aber deutlich schwieriger gestaltete, als es der Spieler gedacht hatte, erläutert Christoph Hünlein, Inhaber der aktuellen Berateragentur von Sadiku. "Lorik hatte in Griechenland bei Apollon eine gute Ausbildung. Leider haben ihn sogenannte Berater danach von dort aus in ein mittelschweres sportliches Chaos geführt. Er hat sich aber durch viele zusätzliche Trainingseinheiten zurück gearbeitet. Und hat mit ETB Schwarz-Weiß Essen nun einen Verein gefunden, der bereit ist mit dem jungen Spieler einen Weg zu gehen. Am letzten Tag des geöffneten Transferfensters konnten wir die nötigen Einigungen zwischen den Vereinen erzielen", schildert Hünlein den Transfer des 18-Jährigen, der sich zwischenzeitlich bei Rot-Weiß Koblenz fitgehalten hatte.