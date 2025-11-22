Lorik Rama: „Werde alles dafür tun, meine Chance zu ergeifen“

RAMA Ich hatte mich in der Sommerpause behandeln lassen. Im Nachhinein denke ich, dass es ein bisschen zu früh war, direkt mit Vollgas zu starten. Aber ich wollte in der Vorbereitung unbedingt dabei sein, um vernünftig in die Saison zu starten.

Welche Impulse können sie dem Sonsbecker Spiel geben?

RAMA Ich bin ein Spieler, der offensiv viel macht. Im Eins-gegen-eins, in Dribblings und mit guten Abschlüssen werde ich der Mannschaft sicherlich weiterhelfen können. Ich werde mein Bestes tun, um dem Team mit meiner Spielweise nach vorne bringen.

Wie wollen Sie sich denn einen Platz erste Elf erkämpfen?

RAMA Ich arbeite weiterhin hart, und wenn die Zeit kommt und mir die Chance gegeben wird, werde ich alles dafür tun, sie zu ergreifen.

Was wollen Sie mit dem SV Sonsbeck erreichen?

RAMA Das wir den Klassenerhalt schaffen und in der Tabelle am Ende der Saison oben mitspielen.

Wie sehen sie den kommenden Gegner Jüchen-Garzweiler?

RAMA Es wird sicherlich ein intensives Spiel werden. Auch wenn’s gegen einen Aufsteiger geht, darf man die Mannschaft nicht unterschätzen. Dennoch glaube ich an unseren Sieg, weil wir die Qualitäten dafür haben, Punkte mitzunehmen.

Wie genau kann der SVS denn nach einer Negativserie zurück in die Erfolgsspur kommen?