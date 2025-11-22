Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der lange verletzte Sommer-Zugang Lorik Rama möchte endlich beim SV Sonsbeck durchstarten. – Foto: Ludwig Sauels
Lorik Rama: „Werde alles dafür tun, meine Chance zu ergeifen“
Wegen einer hartnäckigen Fußverletzung spielte Lorik Rama bislang beim SV Sonsbeck keine Rolle. Das soll sich jetzt ändern. Ein Gespräch vor dem Oberliga-Heimspiel gegen den VfL Jüchen-Garzweiler über sportliche Ziele und persönliche Ansprüche
Bislang spielte Stürmer Lorik Rama, Sommerzugang vom Mülheimer FC, beim Oberligisten SV Sonsbeck noch keine große Rolle. Das soll sich nun ändern. Der Offensivakteur gab bei der 0:2-Niederlage beim TSV Meerbusch als Einwechselspieler sein Debüt und möchte sich am Samstag, 13.30 Uhr, im Willy-Lemkens-Sportpark in der Nachholpartie gegen den VfL Garzweiler-Jüchen für weitere Aufgaben empfehlen. Ein Gespräch mit dem 20-Jährigen über eine hartnäckige Verletzung, sportliche Ziele und persönliche Ansprüche.