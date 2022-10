Lorenzreuth nur nicht unterschätzen!

Nur 48 Stunden später gastierte am Tag der Deutschen Einheit im Kreispokal-Halbfinale der FC Trogen auf der Selbitzer Au. Am Ende gab es eine unglückliche 2 – 1 Niederlage. Selbitz hatte über die 90 Minuten zwar ein leichtes Chancenplus, Trogen war vor dem Tor jedoch effektiver und machte aus drei gefährlichen Möglichkeiten zwei Tore. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Selbitz erzielte Lang nach einem ruhenden Ball.

Auch wenn die Anfangsphase verschlafen wurde, der Gast ging in der 12. Minute durch Tac nicht unverdient in Führung, kontrollierte die Heimelf ab der 25 Minuten das Spielgeschehen und lies in der zweiten Hälfte gerade mal einen Torschuss zu. Die SVS-Abwehr, um den umsichtigen Lang, stand sicher und die Offensive war kaum zu greifen, so erzielten nach teilweise schönen Kombinationen Mölter, Hofmann und zwei Mal Werner die Treffer.

Im dritten Heimspiel in Folge kommt nun der FC Lorenzreuth in den Frankenwald. Die vom Verletzungspech verfolgten Gäste belegen mit lediglich vier Punkten in der Tabelle den letzten Rang, dennoch muss das Engagement, welches die Mannen vom Ex-Hofer Alexander Bareuther immer wieder an den Tag legen, positiv erwähnt werden. Das 0 – 0 vor zwei Wochen in Poppenreuth zeigt deutlich, dass sich der FC Lorenzreuth noch lange nicht aufgegeben haben. Vorsicht ist also geboten beim Team von Narr-Drechsel, gerade gegen vermeintlich schwächere Gegner muss die Einstellung zu 100 % stimmen.

Ölschlegel musste im Pokalspiel verletzungsbedingt ausgewechselt werden und fällt aus. Hinter dem Einsatz von Buschner steht weiterhin ein großes Fragezeichen. Ebenso bei Strootmann, der sich unter der Woche eine Grippe eingefangen hat. Wich befindet sich nach wie vor im Aufbautraining und stellt frühestens kommende Woche eine Option dar. Djemai, Horn und Herrmann sind leicht angeschlagen, dafür kommen Paprocki und A. Gezer vom Urlaub zurück und bieten Trainer Narr-Drechsel zusätzliche Alternativen.

Aufgebot:

Fuchs, Heger, Maier – Buschner?, Djemai, Drechsel, Findeiß, Gezer A., Gezer B., Herrmann, Hofmann, Horn, Lang, Mölter, Paprocki, Schüler, Strootmann?, Vuckov, Werner, Wunderlich