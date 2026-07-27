Lorenzen verstärkt sich achtfach und international

Nicht nur Trainer Davut Arslan (hinten rechts) ist neu beim SC Lorenzen, sondern auch einige Spieler. – Foto: Verein

Junge Talente, internationale Verstärkungen und spannende Lebensgeschichten: Der SC Lorenzen kann zur neuen Saison in der Kreisklasse 2 Regensburg insgesamt acht Neuzugänge begrüßen. Vier der Spieler waren bereits während der abgelaufenen Saison zur Mannschaft gestoßen und sind inzwischen fester Bestandteil des Teams. Die weiteren Neuzugänge sorgen für zusätzliche Qualität und eine große Vielfalt innerhalb des Kaders. Damit setzt der Klub aus dem Markt Lappersdorf seinen eingeschlagenen Weg fort und verstärkt den Kader mit Spielern unterschiedlicher Herkunft, Erfahrung und sportlicher Entwicklung. Die Verantwortlichen sehen in der Mischung aus jungen Talenten, ambitionierten Quereinsteigern und erfahrenen Akteuren beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison.

Mit Elias Diem, Franz Habenschaden und Muthana Alabdullah schaffen gleich drei junge Spieler den Schritt aus dem Jugend- in den Herrenbereich. Für die Nachwuchskräfte beginnt damit ein neuer Abschnitt im Seniorenfußball. Die Verantwortlichen trauen dem Trio zu, sich Schritt für Schritt an die Anforderungen im Herrenbereich heranzuarbeiten und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. „Mit ihrer Dynamik, ihrem Ehrgeiz und ihrer Begeisterung für den Fußball bringen sie frischen Wind in die Mannschaft“, heißt es von Vereinsseite.



Eine besondere internationale Note bringen künftig Franck Tchielong und Sorel Kamdem in den Kader des SC Lorenzen. Die beiden gebürtigen Kameruner werden erstmals für einen deutschen Fußballverein auflaufen. Der Wechsel nach Deutschland bedeutet für beide Spieler einen neuen sportlichen und persönlichen Lebensabschnitt. Beim Sportclub möchten sie ihre fußballerischen Qualitäten unter Beweis stellen und sich schnell in Mannschaft und Verein integrieren. Gleichzeitig unterstreichen die beiden Neuzugänge die Offenheit und Vielfalt, die beim SCL gelebt wird.



