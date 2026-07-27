Nicht nur Trainer Davut Arslan (hinten rechts) ist neu beim SC Lorenzen, sondern auch einige Spieler. – Foto: Verein
Lorenzen verstärkt sich achtfach und international
Der Kreisklassist hat einige neue Spieler gewinnen können, die eine bunte Mischung aus jung und international mitbringen
von Florian Würthele · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Junge Talente, internationale Verstärkungen und spannende Lebensgeschichten: Der SC Lorenzen kann zur neuen Saison in der Kreisklasse 2 Regensburg insgesamt acht Neuzugänge begrüßen. Vier der Spieler waren bereits während der abgelaufenen Saison zur Mannschaft gestoßen und sind inzwischen fester Bestandteil des Teams. Die weiteren Neuzugänge sorgen für zusätzliche Qualität und eine große Vielfalt innerhalb des Kaders.
Damit setzt der Klub aus dem Markt Lappersdorf seinen eingeschlagenen Weg fort und verstärkt den Kader mit Spielern unterschiedlicher Herkunft, Erfahrung und sportlicher Entwicklung. Die Verantwortlichen sehen in der Mischung aus jungen Talenten, ambitionierten Quereinsteigern und erfahrenen Akteuren beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison.
Mit Elias Diem, Franz Habenschaden und Muthana Alabdullah schaffen gleich drei junge Spieler den Schritt aus dem Jugend- in den Herrenbereich. Für die Nachwuchskräfte beginnt damit ein neuer Abschnitt im Seniorenfußball. Die Verantwortlichen trauen dem Trio zu, sich Schritt für Schritt an die Anforderungen im Herrenbereich heranzuarbeiten und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. „Mit ihrer Dynamik, ihrem Ehrgeiz und ihrer Begeisterung für den Fußball bringen sie frischen Wind in die Mannschaft“, heißt es von Vereinsseite.
Eine besondere internationale Note bringen künftig Franck Tchielong und Sorel Kamdem in den Kader des SC Lorenzen. Die beiden gebürtigen Kameruner werden erstmals für einen deutschen Fußballverein auflaufen. Der Wechsel nach Deutschland bedeutet für beide Spieler einen neuen sportlichen und persönlichen Lebensabschnitt. Beim Sportclub möchten sie ihre fußballerischen Qualitäten unter Beweis stellen und sich schnell in Mannschaft und Verein integrieren. Gleichzeitig unterstreichen die beiden Neuzugänge die Offenheit und Vielfalt, die beim SCL gelebt wird.
Eine außergewöhnliche Geschichte bringt Andrii Ovsianko
mit nach Lorenzen. Der 23-Jährige war in seiner ukrainischen Heimat über viele Jahre im Ringsport aktiv und verfolgte dort eine sportliche Laufbahn. Nun möchte sich Ovsianko stärker dem Fußball widmen und wagt beim SC Lorenzen den Schritt in den Vereinsfußball. Ganz neu ist ihm der Sport jedoch nicht: Bereits als Kind stand er regelmäßig mit Freunden auf dem Fußballplatz und hatte immer wieder den Ball am Fuß. „Seine körperlichen Voraussetzungen, sein Ehrgeiz und seine Lernbereitschaft machen ihn zu einem interessanten Neuzugang mit großem Entwicklungspotenzial“
, sind die Verantwortlichen überzeugt.
Mit Luca Fröbel
schließt sich ein weiterer motivierter Spieler dem Kreisklassisten an. Nach seiner Jugendzeit beim TSV Großberg legte er eine längere Fußballpause ein. Die Leidenschaft für den Mannschaftssport blieb jedoch bestehen. Beim SC Lorenzen fand Fröbel schließlich die passende Möglichkeit, wieder aktiv gegen den Ball zu treten. Für ihn bietet der Fußball den perfekten Ausgleich zum Berufsalltag. Gleichzeitig möchte er seine Qualitäten und seine Begeisterung für den Sport in die Mannschaft einbringen.
Ein nicht unbekanntes Gesicht in der Regensburger Fußballszene ist Amel Jusic
. Nach zwei Jahren als Spielertrainer der SG Fortuna Regensburg II und einer anschließenden, kleinen Fußballpause folgt nun die Rückkehr auf den Platz. Über persönliche Kontakte führte ihn der Weg nach Lorenzen, wo er künftig ausschließlich als Spieler auflaufen wird. Mit seiner Erfahrung, seiner Spielintelligenz und seiner Präsenz soll der 27-Jährige die Mannschaft verstärken.
Auch wenn die ersten zwei Saisonspiele knapp verloren wurden (0:1 gegen Pirkensee-Ponholz und 1:2 gegen Wenzenbach II), blicken die Verantwortlichen dieser Spielzeit mit großer Zuversicht entgegen. Besonders die Vielfalt der Neuzugänge wird innerhalb des Vereins als großer Gewinn gesehen. Abteilungsleiter Alex Kumpfmüller freut sich über die Entwicklung des Kaders und die Menschen, die künftig das Vereinsleben bereichern werden: „Ich freue mich sehr über jeden einzelnen Neuzugang. Die vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten verdeutlichen, wie wichtig Offenheit innerhalb unseres Vereins ist. Jeder bringt seine eigene Geschichte, seinen eigenen Charakter und seine eigenen Stärken mit. Genau diese Vielfalt macht eine Mannschaft und einen Verein aus. Mit Davut Arslan haben wir einen Trainer, der durch seinen Berufsalltag weiß, wie er mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten umgehen muss. Diese Fähigkeiten lassen sich hervorragend auf den Fußball übertragen und sind für eine Mannschaft enorm wertvoll. Ich freue mich auf alles, was in den kommenden Monaten auf uns zukommt, und fühle mich mit den aktuellen Bedingungen rund um die Mannschaft und den Verein sehr wohl“,
führt Kumpfmüller aus.