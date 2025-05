Lorenzen setzt Trainer Andreas Stark vor die Tür

Andreas Stark ist nicht mehr Trainer des SC Lorenzen. Nach einer „sportlicher Talfahrt“ in den letzten beiden Jahren, wie es in der Mitteilung heißt, gehen der Kreisklassist und der 42-jährige Übungsleiter ab sofort getrennte Wege. Die Verantwortlichen haben entschieden, die Zusammenarbeit nach zwei Jahren zum Saisonende zu beenden.

„Andi ist ein Hundertprozentiger. Sein Engagement und Einsatz für den SC Lorenzen waren äußerst hoch, zudem ist er ein toller Typ. Unsere Entscheidung ist uns deshalb sehr schwer gefallen. Am Ende des Tages zählt das Sportliche: Leider konnten wir nach dem Abstieg aus der Kreisliga unsere gemeinsam gesteckten Ziele nicht annähernd erreichen. Wir haben erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt erreicht. Da saisonübergreifend ein negativer Trend erkennbar ist, wollen wir dem entgegenwirken“, erklärt die Abteilungsleitung ihre Entscheidung.



Die Verantwortlichen sind davon überzeugt, dass es für die kommende Saison einen neuen Impuls braucht. Den neuen Trainer will man möglichst zeitnah präsentieren. Der SC Lorenzen möchte sich bei Stark für sein unermüdliches Engagement, seine Leidenschaft und die beiden gemeinsamen Jahre bedanken und wünscht ihm sowohl beruflich als auch privat nur das Beste.



Der geschasste Trainer selbst zeigt sich im Gespräch mit FuPa überrascht über die Trennung und deren Zeitpunkt. „Für mich kam die Entlassung letzte Woche ziemlich überraschend. Natürlich war Platz 9 nicht unser Ziel, allerdings haben wir im Saisonverlauf viele Ausfälle kompensieren müssen, darunter auch wichtige Spieler wie Top-Torjäger Robin Schmidt. Daher war, glaube ich, nicht mehr drin. Nichtsdestotrotz hat es die Mannschaft hervorragend gemacht, die Ausfälle kompensiert und bis zum Schluss gut gekämpft. Das Verhältnis zur Mannschaft war und ist intakt. Ich respektiere aber die Entscheidung“, sagt Andreas Stark, der sich angesichts der Frische des Ganzen noch keine Gedanken um die Zukunft gemacht hat. „Grundsätzlich bin ich offen für Gespräche, wenn sich etwas Interessantes ergibt. Es muss halt passen. Nun genieße ich aber erstmal die Zeit mit meiner Familie, mache Urlaub und dann schauen wir weiter.“