Lorenz Wiegand verstärkt 08er Offensive!

Mit Lorenz Wiegand gibt es einen neuen Offensivspieler bei der SG Diemeltal, der nicht nur auf dem Platz seine Spuren hinterlässt. Der 21-Jährige kommt ursprünglich von der SG Bühne/Körbecke, hat in der Rückrunde bereits das Trikot der SGD getragen und sich sowohl sportlich als auch abseits des Platzes voll eingebracht. Als Sohn von Frank Wiegand kennt er den Verein, lebt mittlerweile die Farben – und bringt dabei vor allem eines mit: Eiskalte Torgefahr.

„Lorenz ist ein sehr torgefährlicher Offensivspieler“, betont Trainer Rainer, „was er in der Rückrunde für uns auch schon unter Beweis gestellt hat.“ Gerade im Abschluss zeigt er sich abgeklärt und effizient. 💥 Gleichzeitig sieht Rainer noch viel Entwicklung vor ihm: „Ich glaube, dass in ihm noch eine Menge Entwicklungspotenzial steckt.“ Mit seiner Einstellung, seinem Zug zum Tor und seiner Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, kann er langfristig zu einem wichtigen Faktor in der Offensive und im Verein werden.

Die Richtung ist klar: Einer, der dranbleibt, Verantwortung übernehmen will und weiter an sich arbeitet. „Ich glaube, dass er auf lange Sicht wirklich viele Tore für die SGD erzielen wird.“ Das Diemeltal begrüßt Lorenz Wiegand im Diemeltal! 💙🤍