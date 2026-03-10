Lorenz schießt den SV Stahl zum Sieg

Siegtor Minute 89 zum 2:1 für den SV Stahl – Foto: Falko Unbehaun

Die Partie war noch keine vier Minuten alt, da gingen die Hausherren bereits in Führung. Nach einem starken Pass von Jan Lorenz zog Luca in die Mitte und schloss mit seinem linken Fuß unhaltbar ins lange Eck ab.

Am Samstag stand für den SV Stahl Unterwellenborn der Rückrundenauftakt gegen Martinroda auf dem Programm. Nach einer intensiven Vorbereitung wollte die Mannschaft mit dem neuen Trainerduo Jens Ölsner und Jens Wolter unbedingt positiv ins neue Fußballjahr starten – und das gelang am Ende auf dramatische Art und Weise.

Die frühe 1:0-Führung für die Stahl-Elf.

Der SV Stahl präsentierte sich insgesamt deutlich verbessert, agierte sehr stabil in der Defensive und trat im Vergleich zur Hinrunde wesentlich kontrollierter auf.

In der 34. Minute bot sich Leonard Ott die große Chance, auf 2:0 zu erhöhen, doch er scheiterte am gegnerischen Torhüter. Die Gäste aus Martinroda kamen ihrerseits zu ihrer ersten Möglichkeit durch einen Freistoß, den Alexander Marko jedoch souverän parierte. So blieb es zur Halbzeit beim 1:0 für den SV Stahl.

Das neue Trainergespann zeigte sich mit der ersten Hälfte zufrieden. Einsatz und Einstellung stimmten – einzig das Ergebnis hätte aus Sicht der Gastgeber höher ausfallen müssen.

Nach der Pause entwickelte sich ein anderes Spiel. Ein Missverständnis in der Stahl-Defensive hätte beinahe den Ausgleich zur Folge gehabt, doch Luca Weidhaas rettete in höchster Not auf der Linie. Martinroda kam nun besser in die Partie und belohnte sich in der 64. Minute: Eine Flanke fand Stürmer Wolf, der den Ball zum 1:1 im Tor unterbrachte.

Direkt im Gegenzug bot sich dem SV Stahl die große Chance zur erneuten Führung. Nach einem Handspiel im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter – doch der Strafstoß wurde nicht verwandelt. In der Folge erspielten sich die Gäste noch einige Möglichkeiten, spielten diese jedoch nicht konsequent zu Ende.

Die letzten zehn Minuten gehörten dann klar dem SV Stahl. Die Hausherren schnürten Martinroda regelrecht ein und erspielten sich Chance um Chance. Doch Pfosten, überhastete Abschlüsse und ein stark reagierender Torwart verhinderten zunächst den Treffer. Teilweise standen die Stahl-Spieler sogar frei vor dem Tor, doch der Ball wollte einfach nicht rein, sehr zum Unverständnis des Trainerteams an der Seitenlinie.

Dann kam die 89. Minute: Nach einem abgewehrten Ball reagierte Jan Lorenz am schnellsten und verwandelte den Abpraller zur umjubelten 2:1-Führung. Die Gäste versuchten in der Schlussphase noch einmal zu antworten, doch es blieb beim hochverdienten Heimsieg für den SV Stahl Unterwellenborn.

Damit startet der SV Stahl perfekt in die Rückrunde und beschert dem neuen Trainerduo einen gelungenen Einstand. Ein klarer Knackpunkt im Spiel war jedoch die Chancenverwertung – trotz zahlreicher Möglichkeiten dauerte es bis kurz vor Schluss, ehe sich die Mannschaft für ihren Aufwand belohnte. Daran gilt es in den kommenden Wochen weiter zu arbeiten.

Am nächsten Wochenende wartet bereits die nächste Herausforderung: ein schwieriges Auswärtsspiel in Elgersburg.

Für den SV Stahl spielten:

Alexander Marko, Ben Gräbedünkel, Julien Straube, Philipp Voß, David Schmidt, Michel Hantke, Stefan Kohlberg, Jan Lorenz, Sebastian Lindig, Nick Weihrauch, Luca Weidhaas, Anthony Kramer, Leonard Ott und Daniel Lorber.

