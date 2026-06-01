Lorenz schiebt den Druck nach Klosterhardt: "Wir können nur gewinnen"

Vor und nach dem Spiel herrschte gute Laune bei Stefan Lorenz. – Foto: Markus Becker

Der deutliche 5:1-Sieg gegen Fortuna Bottrop war für Rot-Weiss Essen II weit mehr als nur die Erledigung der Pflichtaufgabe. Der Zweitplatzierte wahrt zwar seine Chance auf die Meisterschaft, weiß vor dem Saisonfinale aber, dass die deutlich besseren Karten weiterhin bei Klosterhardt liegen.

"Wir sitzen im Nacken und haben uns das erspielt“, sagte Lorenz nach dem Schlusspfiff. Am vergangenen Freitag verfolgte er mit der Mannschaft während des Trainings das Abendspiel von Konkurrent DJK Arminia Klosterhardt gegen den SV Burgaltendorf (1:1). Bis tief in die Schlussphase drohte dem Spitzenreiter eine Niederlage, wodurch RWE aus eigener Kraft an die Tabellenspitze hätte springen können, stattdessen erfolgte der Ausgleich in der letzten Spielszene. "Die anderthalb Tage bis zu unserem Spiel haben uns geholfen, dass wir erstmal unsere Hausaufgaben machen. Jetzt müssen wir weiter hoffen.“

Gegen anfangs frech aufspielende Bottroper sorgte RWE schon in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse. Nach der 4:1-Pausenführung gab der weitere Spielverlauf keinerlei Anlass, an einem ungefährdeten Sieg der Essener zu zweifeln.

So kann RWE mit breiter Brust ins Saisonfinale gehen. Darüber hinaus droht der Profivertretung nach aktuellem Stand noch eine Ehrenrunde auf dem Weg zum Aufstieg. Die sechs Bezirksliga-Vizemeister werden nach Saisonende in zwei Dreiergruppen eingeteilt, in denen jeweils ein weiterer Aufsteiger ermittelt wird. Mit diesem Szenario beschäftigt sich Lorenz bereits, schließlich hat seine Mannschaft mindestens den zweiten Tabellenplatz sicher.

"Wir haben eine überragende Rückrunde gespielt. Die Relegation haben wir sicher, wir ziehen auch noch zehn Tage weiter durch. Da haben wir kein Problem mit.“

Mit den möglichen Gegnern hat sich der RWE-Coach ebenfalls bereits befasst. Aktuell wären dies der SC Reusrath aus der Bezirksliga-Gruppe 2 und die Sportfreunde Broekhuysen aus Gruppe 4. "Wir haben uns damit auseinandergesetzt. Ich habe schon Spiele von Reusrath geschaut. Wir müssen darauf vorbereitet sein, dass die Enttäuschung am Sonntag nicht so groß ist, weil wir drei Tage später schon wieder spielen.“

Lorenz: "Wir können nur gewinnen, die können nur verlieren."

Damit wäre auch der Bogen auch wieder zur bevorstehenden sportlichen Aufgabe geschlagen. RWE II möchte dabei schon frühzeitig gegen SuS Haarzopf ein Zeichen setzen, um Klosterhardt im Fernduell unter Druck zu setzen. RWE wird nur Meister, wenn sie parallel mehr Punkte als Klosterhardt einfahren. In der Verfolgerrolle sieht Lorenz die psychologische Situation auf Essener Seite. "Wir können nur gewinnen, die können nur verlieren. Das ist Fakt. Der Druck liegt absolut bei Arminia.“

Schützenhilfe erhofft sich Lorenz - wie zuletzt - aus der eigenen Stadt. Schon TuSEM Essen (1:1) und eben der SV Burgaltendorf holten einen Punkt gegen Klosterhardt. "Vielleicht halten die Essener zusammen“, sagte Lorenz vor dem kommenden Wochenende.

Fortuna-Trainer Sebastian Stempel erkannte derweil die Überlegenheit des Gegners offen an. „Es ist einfach ein verdienter Sieg für Essen. Man hat den Qualitätsunterschied gesehen.“ Dabei verwies der Bottroper Coach auf verpasste Chancen in der Anfangsphase sowie personelle Ausfälle. „Gegen so einen Gegner muss man dann schon irgendwo vielleicht auch alle an Bord haben.“

Als Knackpunkt machte Stempel auch den Doppelschlag zum 4:1 kurz vor der Pause aus. "Dieser Doppelschlag vor der Halbzeit hat das Spiel entschieden.“

Trotz der klaren Niederlage hatte Bottrop die Partie keineswegs abgeschenkt. "Wir wollten Klosterhardt schon ein bisschen helfen. Die haben zwar alles in der eigenen Hand, aber wir wollten nicht für Wettbewerbsverzerrung sorgen.“