Lorenz Hoss wechselt zum FC Emmendingen - Patrice Wassmer kehrt zurück Kaderplanung der Ersten Mannschaft für die Saison 2026/27 abgeschlossenrn von BZ/PM · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

Der FC Emmendingen freut sich über die Verpflichtung des 25-jährigen Lorenz Hoss, der zur nächsten Saison vom Verbandsligisten FC Wolfenweiler/Schallstadt ins Elzstadion wechselt. Lorenz Hoss stammt aus Hessen und ist Lehramtsstudent.

Bisherige Vereine in unserer Region waren die SpVgg. Wiehre Freiburg, für die er in der Rückrunde der Saison 2022/23 in 12 Spielen 10 Tore erzielte. Daraufhin erfolgte der Wechsel zum SV Biengen. Mit 21 Treffern in 25 Bezirksligaspielen empfahl sich der Offensivspieler für den damaligen Landesligisten FC Wolfenweiler/Schallstadt, wo er sich ebenfalls als treffsicher erwies, mit 9 Toren bei 25 Einsätzen. In der abgelaufenen Spielzeit kam Lorenz Hoss studienbedingt etwas seltener zum Einsatz. Nun erfolgt der Wechsel zum FCE, wo er sich „aufs Team und aufs Tore schießen“ freut.







Mit Patrice Wassmer wechselt außerdem ein wahrlich guter alter Bekannter zurück zum FCE, für den er bereits von 2020 bis zum Jahresende 2024 aktiv war. Dabei erzielte er in etwas mehr als 90 Spielen fast 50 Tore. Eine tolle Bilanz, die der inzwischen 31-jährige offensive Mittelfeldspieler, der zuletzt beim SV Au-Wittnau in der Bezirksliga spielte, gerne ausbauen möchte.



Wir freuen uns darauf, beide Neuzugänge zum Saisonstart im Elzstadion begrüßen zu dürfen. Mit diesen Verpflichtungen ist die Planung des Kaders unserer Ersten Mannschaft für die Saison 2026/27 abgeschlossen. Über die Abgänge wird der Verein nach Ende der Wechselfrist am 30. Juni berichten.