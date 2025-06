Lorentzweiler - Useldingen: Finale unter Freunden

Beide Liga-Konkurrenten – sowohl Lorentzweiler als auch Useldingen traten in der Saison 24/25 im 1.Bezirk der 1.Division an – brachten in der Liga sehr unterschiedliche Spielzeiten hinter sich. Während Useldingen sich erst kurz vor Schluss den Klassenerhalt sicherte und trotzdem nach einem bemerkenswerten Schlussspurt in der Endabrechnung auf dem bemerkenswerten 6.Platz abschloss, gelang Lorentzweiler der zweite Aufstieg in die Ehrenpromotion. Mit satten 9 Punkten Vorsprung auf Mertzig wurde man Erster.

Die Favoritenrolle wird der FCL wohl oder übel annehmen müssen. Schon vor einigen Wochen erklärte Trainer Alain Thunus FuPa gegenüber, dass dieses Finale ein Bonus sei und machte gleichzeitig darauf aufmerksam, dass man gegen Useldingen auf einen Gegner treffe, der vier Punkte in den Meisterschaftsduellen mit Lorentzweiler holte. Dagegenhalten muss man aber, dass der FC Jeunesse in den sieben Jahren davor nicht ein Spiel gegen den FCL für sich entscheiden konnte. Doch das war gestern.

„Erwarte mir eine schöne dritte Partie zwischen beiden Teams“

Alain Thunus bekräftigte am Freitag noch einmal gegenüber FuPa: „Useldingen kannte ein super Finish in der Liga und in beiden Aufeinandertreffen bereiteten sie uns viele Sorgen. Ich erwarte mir eine schöne dritte Partie zwischen beiden Teams. Was in der Meisterschaft war, zählt nicht mehr viel. Ich bin froh, dass sich zwei Vereine gegenüberstehen werden, die ein kollegiales Verhältnis zu einander pflegen. Der Bessere soll gewinnen. Wir waren mental müde, wir nahmen im Training etwas heraus bevor wir diese Woche wieder gut trainierten. Es soll ein gutes und spannendes Spie für die Zuschauer werden.“

„Aller guten Dinge sind drei“

Die Meinung eines freundschaftlichen Duells teilte auch Useldingens Trainer Patrick Grettnich: „Ein Finale ist immer etwas Anderes als ein Meisterschaftsspiel. Doch es gibt in der Tat ein gutes Miteinander zwischen beiden Vereinen und ich kenne Alain Thunus auch schon lange. Wir werden den nötigen Respekt vor Lorentzweiler haben, das die beste Mannschaft unseres Bezirks war. Im Ligaspiel bei ihnen ließen wir uns am Ende noch einholen, das Heimspiel war ein sehr wichtiges Spiel für uns, in dem wir mehr Biss und Willen zeigten. Lorentzweiler wird im Finale Favorit sein, wir brauchen wieder einen guten Tag und das nötige Quäntchen Glück. Das braucht man immer, wenn man gegen eine Mannschaft bestehen will, die auf dem Papier stärker ist. Doch aller guten Dinge sind bekanntlich drei.“

Anstoß des Finales der „Coupe FLF“ ist am Samstag um 18 Uhr in Kehlen. FuPa berichtet per Liveticker.