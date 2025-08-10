Lorch triumphiert im zweiten Durchgang

Bei sommerlichen Temperaturen gastierten die Klosterstädter in Frickenhofen. Die Anfangsphase war ein vorsichtiges Abtasten, ehe Tom Heinrich erstmals gefährlich aus der Distanz abschloss – der Ball flog jedoch knapp am rechten Dreieck vorbei. In der 11. Minute brachte eine Ecke von Niklas Hinderer den Gästen die Führung: punktgenau fand er Manuel Nusser, der völlig freistehend per Kopf einnetzte.

Fünf Minuten später hatte Colin Postic den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte jedoch am Torwart. Frickenhofen kam nun besser ins Spiel, und in der 21. Minute traf René Galozy im Nachsetzen – ein Abpraller vom Pfosten landete bei ihm, und er schob ein. Lorch ließ sich vom 1:1 nicht beirren: In der 29. Minute zwang ein Distanzschuss den SV-Schlussmann zu einem Abpraller, den Hinderer eiskalt verwertete. Doch nur eine Minute später antwortete Frickenhofen erneut: Cedric Köger flankte lang von rechts auf Alex Frech, der den Ball per Lupfer ins lange Eck beförderte. Kurz vor der Pause vergab Köger noch eine Doppelchance, sodass es mit einem 2:2 in die Kabinen ging.

Frickenhofen startete schwungvoll und hätte früh in Führung gehen können, doch niemand fühlte sich für einen frei liegenden Ball im Strafraum zuständig. Stattdessen kamen die Gäste in der 54. Minute zu ihrer ersten gefährlichen Aktion nach der Pause – Hinderer setzte den Ball aus kurzer Distanz noch knapp vorbei. Zwei Minuten später machte er es besser: eine flache Hereingabe verwandelte er direkt zum 2:3.