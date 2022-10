Lorch sei Dank: 1. FC Bocholt feiert in Köln ersten Auswärtssieg Regionalliga West live, 12. Spieltag: Nach dem 4:0-Sieg gegen den SV Straelen will der 1. FC Bocholt auch auswärts bei der talentierten U21 des 1. FC Köln punkten. Ein Auswärtssieg steht für den Aufsteiger noch nicht zu Buche.

Der 1. FC Bocholt hat am 12. Spieltag der Regionalliga West den ersten Auswärtssieg der Saison gefeiert und die Abstiegsplätze verlassen. Das Team von Trainer Marcus John siegte bei der U21 des 1. FC Köln verdient mit 3:1 (1:0) und hatte mit Marvin Lorch den Mann des Spiels auf seiner Seite. Der Mittelfeldspieler bereitete die Gäste-Führung vor und erzielte nach dem Kölner Ausgleich spät in der Partie die beiden Siegtreffer.

Schleppend begann die Partie im ersten Durchgang. So passierte in der ersten halben Stunde rein gar nichts. Beide Teams leisteten sich viele Fehler im Spielaufbau, ließen den Gegner aber nicht zur Entfaltung kommen. Anders als beim 3:3 bei der U23 von Borussia Mönchengladbach vor zwei Wochen gelang es dem Aufsteiger deutlich besser, den talentierten Bundesliga-Nachwuchs in Schach zu halten - und nach 28 Minuten vor noch größere Probleme zu stellen.

Lorch bereitet vor und trifft dann selbst

Der umtriebige Marvin Lorch setzte sich über die linke Seite gut durch und bediente auf der rechten Seite Jeffrey Obst, der völlig freistehend FC-Keeper Jonas Urbig überwand und seinen ersten Saisontreffer erzielte. Die Bocholter Führung änderte allerdings nur wenig am Spielverlauf. Während die Bocholter sich mehr auf Konter fokussierten, fiel den Hausherren praktisch gar nichts ein, um die starke Defensive um Kapitän Tim Winking zu überwinden.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Kölner aktiver, gefährlich wurde es aber weiterhin nicht. Per Zufall markierten die Domstädter dann aber doch den Ausgleich. Ein Pass von Pierre Nadjombe landete bei Torjäger Maximilian Schmid, der FCB-Schlussmann Sebastian Wickl überwand. Die Bocholter zeigten sich davon unbeeindruckt und waren in der Schlussviertelstunde in Überzahl, weil der eingewechselte Lukas Nottbeck die Rote Karte sah. Das nutzte der FCB kurz vor dem Ende in Person von Lorch, der mit einem Doppelpack für den ersten Auswärtssieg des Neulings sorgte und sich zum Mann des Tages krönte.

