Allgemeines
– Foto: Michael Röhre

Lorch muss zum Tabellenführer, Unterkochen will Bettringen schlagen

Bezirksliga Ostwürttemberg: Die Übersicht des 9. Spieltags

BZL Ostwürttemberg
SG Heldenfingen/Heuchlingen
Dorfmerking. II
Unterkochen
Nattheim

Der 9. Spieltag in der Bezirksliga Ostwürttemberg verspricht Brisanz. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II empfängt den Aufsteiger TSG Schnaitheim und will nach dem 4:1 in Hüttlingen nachlegen, während die Gäste dringend Punkte im Abstiegskampf brauchen. Der FC Durlangen trifft auf das Schlusslicht SGM Tannhausen/Stödtlen und hofft auf einen Befreiungsschlag.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw. II
TSG Schnaitheim
TSG SchnaitheimSchnaitheim
15:00

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II hat zuletzt mit einem 4:1-Erfolg in Hüttlingen Selbstvertrauen getankt und steht mit zehn Punkten im gesicherten Mittelfeld. Gegner TSG Schnaitheim reist als Aufsteiger und Tabellendreizehnter an, hat jedoch nach dem 3:2-Sieg gegen Durlangen gezeigt, dass er für Überraschungen sorgen kann. Hofherrnweiler will die Serie von zwei Siegen in Folge ausbauen, während Schnaitheim dringend Zähler gegen den Abstieg benötigt. Ein richtungsweisendes Duell, das beide Seiten unter Zugzwang setzt.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FC Durlangen
FC DurlangenDurlangen
SGM Tannhausen/Stödtlen
SGM Tannhausen/StödtlenSGM Tannhausen/Stödtlen
15:00

Der FC Durlangen steht mit zehn Punkten im dichten Mittelfeld, verlor aber zuletzt unglücklich in Schnaitheim. Mit der SGM Tannhausen/Stödtlen kommt nun das Tabellenschlusslicht, das bislang nur drei Zähler gesammelt hat und schon früh in der Saison ums sportliche Überleben kämpft. Für Durlangen bietet sich die große Gelegenheit, sich vom Tabellenkeller zu distanzieren. Tannhausen/Stödtlen dagegen braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um den Anschluss nicht zu verlieren.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSG Nattheim
TSG NattheimNattheim
SSV Aalen
SSV AalenSSV Aalen
15:00live

Die TSG Nattheim rangiert als Tabellenzweiter nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Schwabsberg-Buch und ist seit Wochen stabil. Der 3:2-Sieg in Tannhausen unterstrich die Nervenstärke des Teams, das nun gegen den SSV Aalen bestehen muss. Die Aalener stehen mit zehn Punkten im Mittelfeld, haben aber mit dem 2:0 gegen Neuler ihre Heimstärke bewiesen. Nattheim darf sich im Kampf um die Tabellenspitze keinen Ausrutscher erlauben, während Aalen mit einem Punktgewinn positiv überraschen könnte.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SG Heldenfingen/Heuchlingen
SG Heldenfingen/HeuchlingenSG Heldenfingen/Heuchlingen
TSV Böbingen
TSV BöbingenBöbingen
15:00

Die SG Heldenfingen/Heuchlingen steht nach sechs Partien mit nur einem Punkt am Tabellenende und wirkt angeschlagen. Gegen den TSV Böbingen, der als Aufsteiger mit zehn Zählern im Mittelfeld etabliert ist, muss dringend ein Sieg her, um nicht schon früh den Anschluss zu verlieren. Böbingen wiederum möchte nach der 1:3-Niederlage gegen Schwabsberg-Buch wieder in die Spur finden. Die Ausgangslage verspricht ein offenes, aber für Heldenfingen überlebenswichtiges Spiel.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
DJK Schwabsberg-Buch
DJK Schwabsberg-BuchSchwabsberg
Sportfreunde Lorch
Sportfreunde LorchSF Lorch
15:00live

Die DJK Schwabsberg-Buch grüßt nach dem 3:1-Erfolg in Böbingen von der Tabellenspitze und will diese gegen die Sportfreunde Lorch verteidigen. Die Gäste stecken nach nur vier Punkten tief im Keller und kassierten zuletzt ein 1:3 gegen Dorfmerkingen II. Schwabsberg gilt als klarer Favorit und könnte mit einem weiteren Sieg seine Position festigen. Für Lorch geht es hingegen darum, den drohenden Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz zu verhindern.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking. II
1. FC Germania Bargau
1. FC Germania BargauGerm. Bargau
15:00

Das Spitzenspiel des Spieltages findet in Dorfmerkingen statt: Die Sportfreunde Dorfmerkingen II, aktuell Fünfter mit 13 Punkten, empfangen den Tabellenvierten Germania Bargau. Beide Teams trennt lediglich ein Zähler, zuletzt besiegte Dorfmerkingen Lorch mit 3:1, während Bargau gegen Unterkochen 1:1 spielte. Für beide Mannschaften geht es um den Anschluss an die Spitzengruppe. Ein Erfolg würde den Druck auf die ersten drei Plätze erhöhen.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FV 08 Unterkochen
FV 08 UnterkochenUnterkochen
SG Bettringen
SG BettringenBettringen
15:00live

Der FV 08 Unterkochen hat nach sechs Spielen zehn Punkte auf dem Konto und mit einem 1:1 in Bargau zuletzt Stabilität gezeigt. Gegner SG Bettringen, als Absteiger aus der Landesliga angetreten, hat 14 Zähler und ist als Tabellendritter klarer Favorit. Für Unterkochen bietet die Partie die Chance, den Kontakt nach oben zu halten, während Bettringen die Gelegenheit hat, die Ambitionen im Aufstiegsrennen zu untermauern. Ein echtes Kräftemessen mit Signalwirkung für beide Seiten.

26.9.2025, 16:00 Uhr
Nicolas Bläse