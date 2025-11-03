Lorch kassiert vier Tore in Halbzeit 1, Tabellenführer patzt in Aalen

---

Die SG Bettringen zeigte sich nach dem jüngsten 2:2 in Böbingen von ihrer besten Seite und schickte die Sportfreunde Lorch mit einem deutlichen 4:1 nach Hause. Bereits nach 25 Minuten war die Partie entschieden – Paul Stich (7.), Tim Koffler (19., 20.) und Manuel Müller (25.) stellten früh die Weichen. Erst in der 84. Minute gelang Steffen Kreeb der Ehrentreffer für das abgeschlagene Schlusslicht. Während Bettringen mit 27 Punkten auf den dritten Tabellenplatz klettert, bleibt Lorch mit fünf Punkten Letzter und droht früh den Anschluss zu verlieren.

Ein spätes, aber umso wichtigeres Tor ließ den FC Durlangen jubeln. Joker Joel Beigl traf in der 85. Minute zum 1:0-Heimsieg über die zweite Mannschaft der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. In einer intensiven Begegnung mit vielen Zweikämpfen blieb Durlangen defensiv stabil und nutzte seine Chance eiskalt. Mit nun 20 Punkten klettert die Mannschaft auf Rang elf, während Hofherrnweiler II nach der dritten Niederlage in Serie mit 17 Punkten im Mittelfeld stagniert.

Der FV 08 Unterkochen bestätigte seine Auswärtsstärke und siegte beim TV Neuler souverän mit 3:0. Christian Essig (25., 85.) und David Weisensee (69.) sorgten mit ihren Treffern für klare Verhältnisse. Unterkochen bleibt mit 22 Punkten in Schlagdistanz zur Spitzengruppe und rehabilitierte sich für die Niederlage der Vorwoche. Der TV Neuler dagegen steckt mit weiterhin 12 Punkten tief im Tabellenkeller und muss dringend punkten, um nicht in die Abstiegszone zu rutschen.

Das Spitzenspiel zwischen dem SSV Aalen und den Sportfreunden Dorfmerkingen II hielt, was es versprach. Christoph Schindele brachte den Tabellenführer in der 50. Minute per Strafstoß in Führung, ehe Denyel Gülbahar in der 82. Minute den verdienten Ausgleich erzielte. Aalen präsentierte sich kämpferisch stark und blieb dem Ligaprimus über weite Strecken ebenbürtig. In der Tabelle bleibt Dorfmerkingen mit 30 Punkten Spitzenreiter, während der SSV Aalen (21 Punkte) seinen Platz im oberen Tabellendrittel festigt.

In einer hitzigen Partie setzte sich die SGM Tannhausen/Stödtlen mit 1:0 gegen die favorisierte DJK Schwabsberg-Buch durch. David Weißenburger erzielte in der 31. Minute den einzigen Treffer des Spiels, ehe es in der Schlussphase turbulent wurde. Weißenburger (86.) und Alexander Salinger (90.) sahen bei der SGM Gelb-Rot, ebenso wie Marco Sedlatschek (90.) auf Seiten der DJK. Zudem vergab Sven Frank (85.) einen Strafstoß für die Gäste. Tannhausen kämpfte leidenschaftlich und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf, während Schwabsberg-Buch (20 Punkte) im oberen Mittelfeld zurückfällt.

Ein Befreiungsschlag für die TSG Schnaitheim: Mit einem verdienten 2:0-Heimsieg über die SG Heldenfingen/Heuchlingen sammelte der Aufsteiger wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Hannes Hommel (62.) und Luis May (84.) trafen für die Gastgeber, die defensiv stabil standen und sich auch vom vergebenen Elfmeter durch Niklas Eschweiler (90.) nicht verunsichern ließen. Schnaitheim steht nun bei 16 Punkten und verlässt vorerst die gefährliche Zone, während Heldenfingen/Heuchlingen (11 Punkte) immer stärker unter Druck gerät.

Der TSV Hüttlingen entschied das Spielgegen den TSV Böbingen spät für sich. Martin Buse brachte die Gastgeber früh in Führung (8.), Manuel Ecker glich in der 74. Minute aus, ehe Florian Winter (87.) zum umjubelten 2:1 traf. Mit diesem Sieg schiebt sich Hüttlingen auf Rang sechs (23 Punkte) vor, während Böbingen (17 Punkte) den Anschluss an die obere Tabellenhälfte verpasst.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________