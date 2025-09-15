Lorch geht in Unterkochen unter, deutliche Niederlage für Schnaitheim

---



Die SG Bettringen untermauerte ihre Aufstiegsambitionen mit einem abgeklärten 3:1-Erfolg bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II. Tim Koffler brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung, Luca Kaufmann legte nur sechs Minuten später nach. Zwar verkürzte Max Discher in der 36. Minute für die Hausherren, doch Paul Stich stellte in der 81. Minute den alten Abstand wieder her. Mit diesem Sieg bleibt Bettringen punktgleich mit Hüttlingen an der Tabellenspitze, während Hofherrnweiler II im Tabellenkeller festhängt.



Der TSV Hüttlingen zeigte beim 3:0 in Durlangen eine reife Leistung und ließ zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Sieg aufkommen. Dominik Wiedenhöfer erzielte kurz vor der Pause in der 41. Minute die wichtige Führung, Tomasz Zelasko erhöhte in der 74. Minute. Den Schlusspunkt setzte Manuel Freimuth in der 89. Minute. Hüttlingen bleibt damit punktgleich mit Bettringen Tabellenführer, während Durlangen nach der dritten Niederlage im siebten Spiel im Mittelfeld stagniert.



Die TSG Nattheim spielte sich gegen die TSG Schnaitheim in einen Offensivrausch. Bereits in der 9. Minute brachte Franz Fischer die Gastgeber in Führung, ehe Fabian Horsch mit seinen Treffern in der 25. und 71. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Philipp Gnosa setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt. Mit diesem klaren Sieg klettert Nattheim ins obere Tabellendrittel, Schnaitheim hingegen rutscht mit bereits fünf Niederlagen tief in den Abstiegskampf.



Ein frühes Tor entschied die Begegnung zwischen dem TV Neuler und der SGM Tannhausen/Stödtlen. Manuel Greiner traf bereits in der 11. Minute für die Gastgeber, die danach defensiv sicher standen. Die Gäste versuchten alles, fanden aber keine Lücke mehr. Während Neuler sich im gesicherten Mittelfeld festsetzt, bleibt die SGM mit nur drei Punkten aus fünf Spielen im Tabellenkeller.



Ein Spiel voller Wendungen erlebten die Zuschauer in Schwabsberg. Tobias Appt und Fabian Fürst brachten die DJK mit 2:0 in Führung, doch die SG Heldenfingen/Heuchlingen schlug zurück. Kubilay Deniz traf in der 38. Minute zum Anschluss, Bastian Pfeiffenberger glich in der 65. Minute aus. Damit verschenkt die DJK zwei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen, während die Gäste immerhin ihren zweiten Zähler einfahren konnten.



In einem umkämpften Duell fielen die Tore spät. Fabian Amon brachte die Sportfreunde Dorfmerkingen II in der 81. Minute in Führung, doch Oliver Rieger glich in der 90. Minute für den TSV Böbingen aus. Die Gäste bleiben damit weiter ungeschlagen, während Dorfmerkingen II im Tabellenmittelfeld verharrt. Beide Teams haben damit Anschluss nach oben gehalten.



Der FV 08 Unterkochen bot seinem Publikum ein Offensivspektakel und besiegte die Sportfreunde Lorch klar mit 5:1. Jonas Feuchter (4.) und Jonas Ilg (8.) sorgten für einen Traumstart, ehe Stefan Weida in der 13. Minute verkürzte. Doch noch vor der Pause erhöhte Jonas Ilg (45.+4), ehe er in der 49. Minute seinen Hattrick perfekt machte. Jens Jakobschy setzte mit dem 5:1 in der 67. Minute den Schlusspunkt. Unterkochen bleibt damit oben dran, während die Sportfreunde Lorch weiter ohne Sieg am Tabellenende feststecken.

