Lorch feiert ersten Sieg, Tannhausen/Stödtlen von Bargau deklassiert

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II führte durch Tizian Lipp in der 71. Minute mit 1:0. In der 88. Minute glich Dominik Fischer für die Sportfreunde Dorfmerkingen II aus. Lucas Kalweit traf in der 90.+5 Minute zum 2:1-Sieg. Hofherrnweiler II steht mit sieben Punkten auf Platz 12, Dorfmerkingen II mit zehn Punkten auf Platz 7.



Die DJK Schwabsberg-Buch gewann beim FC Durlangen mit 1:0. Johannes Fuchs erzielte in der 66. Minute den entscheidenden Treffer. Zuvor scheiterte Tobias Appt in der 20. Minute per Foulelfmeter an Torhüter David Heindl. Durlangen steht mit zehn Punkten auf Platz 8, Schwabsberg-Buch mit 13 Punkten auf Platz 2.



Die TSG Nattheim siegte gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen mit 1:0. Franz Fischer traf in der 79. Minute zum einzigen Tor des Spiels. Nattheim hat damit zwölf Punkte und belegt Platz 5. Heldenfingen/Heuchlingen bleibt mit einem Punkt auf Platz 16.



Der TV Neuler und der TSV Böbingen trennten sich 2:2. Manuel Greiner traf in der 3. Minute per Foulelfmeter zum 1:0, Benedikt Sachsenmaier glich in der 45. Minute aus und erzielte in der 54. Minute das 2:1. Finn Kraus stellte in der 82. Minute das 2:2 her. Neuler steht mit neun Punkten auf Platz 10, Böbingen mit zehn Punkten auf Platz 6.



Die Sportfreunde Lorch gewannen beim SSV Aalen mit 3:2. Robin Bopp erzielte in der 9. Minute das 1:0, Tom Heinrich legte in der 39. Minute nach. Brian Lee Irebor traf in der 51. Minute zum Anschluss, doch Stefan Weida stellte in der 54. Minute auf 3:1. Christian Preischl verkürzte in der 72. Minute, am Ende blieb es beim 2:3. Aalen hat sieben Punkte und liegt auf Platz 11, Lorch vier Punkte und Platz 14.



Der 1. FC Germania Bargau gewann bei der SGM Tannhausen/Stödtlen mit 6:0. Ivo Braun traf in der 4., 23. und 30. Minute, Benjamin Klement in der 17. Minute, Yeison Erhard in der 36. Minute und Lucca Galli in der 68. Minute. Tannhausen bleibt mit drei Punkten auf Platz 15, Bargau hat zwölf Punkte und liegt auf Platz 4.



Die TSG Schnaitheim führte durch Giosue Gammaro in der 23. Minute und Matteo Gammaro in der 81. Minute mit 2:0. Mario Schmid verkürzte in der 90.+3 Minute, ehe Luca Kaufmann in der 90.+5 Minute per Foulelfmeter zum 2:2-Endstand traf. Schnaitheim steht mit sieben Punkten auf Platz 13, Bettringen bleibt mit 14 Punkten Tabellenführer.

