Natürlich durfte das obligatorische Jubelfoto aus der Kabine nicht fehlen bei den SF Ursulapoppenricht. – Foto: Verein/Instagram

Lopez und Co Pirner sehen Rot: Upo jubelt in Schlicht Bezirksliga Nord, Nachholspiel am Mittwoch: Zwei frühe Gegentore und ein Feldverweis brechen den Grünweißen noch in der ersten Hälfte das Genick

Einen überraschend klaren Ausgang fand das heutige Nachholmatch in der Bezirksliga Nord. Nichts wurde es für den 1.FC Schlicht mit dem Sprung in die Top Drei. Stattdessen setzte es gegen die SF Ursulapoppenricht eine Heimniederlage. Der Aufsteiger ließ den Vorjahressechsten in einer intensiven Bezirksligapartie mit 4:1 (2:0) von der Klinge springen. Was aus Schlichter Sicht ins Bild eines verkorksten Abends passte: Drei FC-Akteure – darunter Co-Trainer Thomas Pirner – wurden vorzeitig des Platzes verweisen.

Die Partie hatte schon unglücklich begonnen für die Gastgeber. Nach einer Viertelstunde verlor Schlicht den Ball im Angriffsspiel. Upo konterte über Michael Rumpler und Philipp Witzel krönte einen Sololauf mit dem 0:1. Keine zehn Minuten später legten die Gäste das zweite Tor nach. Daniel Bosser nahm ein sehenswertes Zuspiel von Benedikt Herbrich an und schon überlegt ein (24.). Hitzig wurde es kurz vor dem Pausenpfiff. Schlichts Mittelfeld-Antreiber Daniel Lopez ließ sich zu einer Tätlichkeit hinreißen und sah den roten Karton. In Folge dieser Szene bekam auch FC-Co-Trainer Thomas Pirner die Rote Karte vorgezeigt.









In Unterzahl bewiesen die Grünweißen vor 180 Zuschauern zunächst Moral. Philipp Götz verwandelte einen Handelfmeter souverän und machte das Match nach 50 Spielminuten wieder richtig heiß. Der FCS war nun voll im Spiel, musste dann aber einen erneuten Nackenschlag hinnehmen. Ähnlich wie beim 0:2 brachte Herbrich den Ball hinter die Abwehrkette. Dort lauerte diesmal Witzel, der mit einem feinen Heber aus der Distanz seinen persönlichen Doppelpack schnürte (59.). Endgültig gelaufen war die Partie für Schlicht, als Torjäger Philipp Götz mit Gelb-Rot ebenfalls vorzeitig zum Duschen geschickt wurde (69.). In doppelter Überzahl nutzte Upo einen Konter zur endgültigen Entscheidung durch Rumpler (73.). Letztlich ein verdienter Sieg für den Aufsteiger, der ins Tabellen-Mittelfeld springt.