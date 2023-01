– Foto: Artur Schöneburg

Loose: "Das Miteinander passt, aber der Wille fehlt" Die SG Altenhasungen/Oelshausen/Istha hat mit dem Abstieg nichts zu tun, aber der 11. Tabellenplatz stellt im Klub so recht niemanden zufrieden

Die Wette, dass die SG Altenhasungen/Oelshausen/Istha in der kommenden Spielzeit im fünften Jahr in Folge in der Kreisliga A antreten wird, würden Buchmacher hierzulande wohl kaum mit einer Quote über 1,1 anbieten. Zu groß ist das Punktepolster mit 18 Zählern. Doch auch der Weg in die oberen Regionen ist weit. Von daher stellt sich den Verantwortlichen die Frage: Welche Ambitionen gibt es noch für die Rückrunde.

Doch dazu muss Sprecher Max Loos gar nicht lange überlegen. "Nach einem guten Start wurden wir unseren Erwartungen nicht gerecht. Da die zweite Mannschaft hin und wieder in der ersten Mannschaft aushelfen musste, konnten wir auch dort unsere Wunschposition nicht erreichen. Auch der Wille und die Einsatzbereitschaft hat bei beiden Teams gefehlt." Nach drei Siegen aus den ersten vier Spielen ging bei der SG nicht mehr viel. es folgten sieben Niederlagen, ehe zumindest wieder im Zwei-Wochentakt gepunktet wurde. Übrigens: Ein Unentschieden kam gar nicht vor. Doch trotz der sportlich nicht so zufriedenstellenden Ergebnisse erkennt der 21-Jährige auch Positives: "Das Das Miteinander passt!" Und so hofft Loose, dass es in der Rückrunde besser läuft: "Hoffentlich kommen wir an die oberen Plätze heran – ohne einen genauen Platz zu benennen. Mit beiden Teams!"



Dazu meldet der Klub verstärkungen in der Winterpause. Gino Burghold, Maurice Schnell, Luca Klinge (Alle FC Oberelsungen), Simon Heimerl (Fortuna Kassel) und Johannes Wiesecke (vereinslos) kommen. Dem gegenüber steht der Abgang von Mario Plutz (FSV Wolfhagen II).