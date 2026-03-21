Looschen dreht die Partie: Bawinkel schlägt Haselünne klar

Der SV Bawinkel lässt sich vom frühen Rückstand nicht beeindrucken und dreht die Partie noch vor der Pause. Überragender Mann: Leon Looschen mit einem Dreierpack binnen elf Minuten.

Haselünne erwischte den besseren Start und ging in der 18. Minute durch Nico Gudewill mit 1:0 in Führung. Die Gäste nutzten eine Ecke von links, die direkt im Tor landete.

Doch Bawinkel antwortete entschlossen und hatte dabei einen Mann im Mittelpunkt: Leon Looschen. Zunächst traf er in der 36. Minute zum Ausgleich, ehe er kurz vor der Pause (45.) die Führung besorgte. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff (47.) schnürte Looschen seinen Dreierpack und stellte auf 3:1.

Nach dem Doppelschlag rund um die Halbzeit kontrollierte Bawinkel die Partie. In der 63. Minute sorgte Malte Freese mit seinem ersten Saisontor für die endgültige Entscheidung.

Haselünne hatte im weiteren Verlauf mit Torwartwechseln und mehreren Wechseln zu kämpfen, während Bawinkel den Vorsprung souverän verwaltete.

Am Ende stand ein klarer 4:1-Erfolg für den SV Bawinkel, der vor allem auf der starken Phase rund um die Halbzeitpause beruhte.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!

___________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!

___________________