Looden und Köhler treffen – SG WDB belohnt sich dennoch nicht

Schiedsrichter Lennard Wilkens leitete die Partie, in der die Gastgeberinnen früh in Führung gingen. In der 18. Minute traf Jade Looden zum 1:0. Noch vor der Pause nutzte Janet Blehk eine Unachtsamkeit der Defensive und glich zum 1:1 aus.

Nach dem Seitenwechsel schien sich die SG WDB durch das 2:1 von Miriam Köhler in der 59. Minute auf die Siegerstraße zu bringen. Doch erneut gelang es nicht, die Führung über die Zeit zu bringen. In der 87. Minute erzielte Anne Glinsmann den Ausgleich zum 2:2-Endstand.

Trainer Chris Mehrtens fand nach dem Spiel deutliche Worte: „Im Defensivverhalten hatten wir heute immer wieder Aussetzer, welche leider zu Gegentoren und Einladungen zu Großchancen für die Gäste führten. Das darf uns in dieser Form nicht passieren.“ Auch die Offensive ließ zu viele Möglichkeiten liegen: „Chancen das Spiel frühzeitig zu entscheiden waren da, unter anderem drei Alutreffer.“ In der momentanen Verfassung bleibe nur der Blick nach vorne: „In der momentanen Form muss man mit dem Punkt zufrieden sein und weiter im Training arbeiten, um wieder dort hinzukommen, wo wir formtechnisch an den Spieltagen 1. und 2. bereits waren.“