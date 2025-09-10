 2025-09-10T07:23:22.987Z

Looden sichert WDB den ersten Auswärtssieg im Bezirksliga-Derby

SG WDB setzt sich knapp beim VfL Wingst durch. Ein Standard bringt die Entscheidung.

Die SG WDB holt am 5. Spieltag der Frauen Bezirksliga Lüneburg West einen 1:0-Auswärtssieg beim VfL Wingst.

Der Tabellenletzte aus der Wingst trat ersatzgeschwächt mit nur zwei Wechselspielerinnen an und musste die fünfte Niederlage in Folge hinnehmen. Die Gäste dagegen feierten ihren ersten Sieg in der Fremde und verbesserten sich auf den sechsten Tabellenplatz.


Das Tor des Tages fiel in der 39. Minute, als Lisa Hoops eine Ecke präzise in den Strafraum brachte und Jade Looden zum 1:0 verwandelte.

„Durch Kampf, Teamgeist, Siegeswille und einem Standardtor haben wir endlich wieder auswärts drei Punkte eingefahren“, so SG-Trainer Chris Mehrtens.

