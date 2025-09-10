Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Szene aus dem Spiel – Foto: Vivien Riewald
Looden sichert WDB den ersten Auswärtssieg im Bezirksliga-Derby
SG WDB setzt sich knapp beim VfL Wingst durch. Ein Standard bringt die Entscheidung.
Der Tabellenletzte aus der Wingst trat ersatzgeschwächt mit nur zwei Wechselspielerinnen an und musste die fünfte Niederlage in Folge hinnehmen. Die Gäste dagegen feierten ihren ersten Sieg in der Fremde und verbesserten sich auf den sechsten Tabellenplatz.
Das Tor des Tages fiel in der 39. Minute, als Lisa Hoops eine Ecke präzise in den Strafraum brachte und Jade Looden zum 1:0 verwandelte.
„Durch Kampf, Teamgeist, Siegeswille und einem Standardtor haben wir endlich wieder auswärts drei Punkte eingefahren“, so SG-Trainer Chris Mehrtens.