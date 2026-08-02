Lommiswil, Härkingen oder doch eine Überraschung?

Schafft der FC Härkingen den Wiederaufstieg? – Foto: Urs Ottiger

Gibt es wieder ein Spitzenduo? Bleibt eine Mannschaft nochmals ungeschlagen? Und steckt wieder lange Zeit die halbe Liga im Abstiegskampf?

Es wurde bereits vor der vergangenen Saison darüber spekuliert, dass der FC Grenchen und der FC Lommiswil den Meistertitel wohl unter sich ausmachen werden. Dies hat sich im Laufe der Hinrunde bestätigt. Lange Zeit war es enorm ausgeglichen. Erst als die Lommiswiler gegen Olten und Balsthal verloren hatten, konnte der FC Grenchen davon ziehen. Der Meister FC Grenchen hatte am Ende 11 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten und mit 62 Punkten sogar von allen Siegern am meisten seit der Einführung der digitalen Resultate auf dem SOFV im Jahre 1999.

Wenn man die Lommiswiler etwas genauer unter die Luppe nimmt, stellt man fest, dass der FCL in den letzten beiden Saisons der 2. Liga SOFV einmal Meister und einmal Vizemeister wurde. Die Saison 2024/25 in der 2. Liga Inter war ein neues Abenteuer. Am Ende reichte es knapp nicht für den Klassenerhalt.

Die Lommiswiler haben ein sehr eingespieltes Kader. Mit Fabio Bruni im Sturm hat man einen eiskalten Stürmer, der zuletzt in 21 Spielen 23 Tore schoss. Der 24-jährige konnte auch schon 1. Liga Erfahrung sammeln. Nebst ihm ist auch Kapitän Cyrill Sonderegger enorm wichtig für den Verein, dieser startet bereits in seine 10. Saison beim FCL. Er wird meist entweder als Innenverteidiger oder im zentralen Mittelfeld eingesetzt.

Wie schlägt sich der FC Härkingen nach dem Abstieg aus der 2. Liga Inter?

Obwohl am Ende nicht mehr viel für den Klassenerhalt fehlte, stieg der FC Härkingen nach nur einer Saison in der 2. Liga Inter wieder ab. Eine Liga tiefer spielten die Härkinger in den Jahren zuvor eher am anderen Ende der Tabelle. Seit der Saison 2021/22 schloss die Mannschaft aus dem Gäu die Saison nie unter dem 5. Platz ab.

Bisher gab es nur wenige Kadermutationen. Rinor Avdyli verliess den Verein in Richtung Rothrist. Die meisten Spieler bleiben Stand jetzt dem FCH treu. Auch der Trainer Ogulcan Karakoyun bleibt dem Verein erhalten. Mit Denis Kostadinovic stösst ein Stümer vom FC Klus Balsthal neu dazu.

Oder eben doch eine Überraschung?

Nach mehreren erfolgreichen Jahren und dem Double in der Saison 2022/23 gewann der FC Iliria keinen Titel mehr. Für die Solothurner ist der Solothurner Cup die Priorität. Wenn der FCI sein Formhoch über eine längere Zeit ausbauen könnte, hätte man jedoch bestimmt die Qualität, um ganz vorne mitzuspielen.

Die Lage beim FC Subingen ist ganz anders. Die vergangene "Umbruchsaison" beendete der FCS nur auf dem 5. Platz. Nun gibt es erneut Veränderungen, denn mit Schwaller und Gasche sind zwei wichtige Routiniers nur noch am Spielfeldrand und nicht mehr im Spielgeschehen vertreten. Die beiden amtieren nun als Assistenten vom neuen Trainer Arben Gjidoda. Der Verein aus dem Wasseramt hat zudem mehrere junge Spieler entweder aus dem eigenen Nachwuchs hochgezogen oder von anderen Vereinen verpflichtet.

Bei den restlichen Mannschaften wäre es eine sehr grosse Überraschung, doch dass z.B. ein Aufsteiger auch Meister werden kann, hat uns der FC Thun in der vergangenen Saison in der Super League eindrücklich bewiesen.