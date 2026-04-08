Lommer zieht mit Vollnhals gleich – Enges Rennen um die Torjägerkrone

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisklassen Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt zur Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Spielertrainer und gleichzeitig eine der wichtigsten Säulen des SV Eitensheim: Benedikt Vollnhals. In der laufenden Saison kommt der Angreifer auf 20 Tore. Vollnhals führt die Torjägerliste weiter an, muss sich Platz eins aber aktuell mit einem weiteren Spieler teilen.
Korbinian Lommer zog mit Vollnhals gleich und kommt auch auf 20 Saisontore. Für Eichenried kommt der Torjäger in nur 15 Spielen auf 34 Scorerpunkte. Eine unglaublich Ausbeute des 24-jährigen. Lommer sammelt im Schnitt rund zwei Scorer pro Partie.
Das Podium im Rennen um die 15 Kästen Erdingen wird in den Donau/Isar-Kreisklassen von Julian Schaumeier komplettiert. Mit 16 Toren in der aktuellen Saison liegt der Angreifer von Aspis Taufkirchen vier Treffer hinter dem Führungsduo.
1. Benedikt Vollnhals, SV Eitensheim, Kreisklasse 1: 20 Tore
1. Korbinian Lommer, SV Eichenried, Kreisklasse 4: 20 Tore
3. Julian Schaumeier, Aspis Taufkirchen, Kreisklasse 4: 16 Tore
4. Christ. Hallermeier, TSV Altmannstein, Kreisklasse 1: 15 Tore
5. Daniel Mömkes, TSV Eching, Kreisklasse 3: 14 Tore
5. Daniel Weber, TSV Altmannstein, Kreisklasse 1: 14 Tore
5. Christoph Ratgeber, FC Tegernbach, Kreisklasse 2: 14 Tore
5. Luka Bauer, SC Steinberg, Kreisklasse 1: 14 Tore
9. Maximilian Huber, FC Tegernbach, Kresiklasse 2: 13 Tore
9. Süleyman Uzun, SV Eichenried, Kreisklasse 4: 13 Tore und drei weitere Spieler mit 13 Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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