Lommer zieht mit Vollnhals gleich – Enges Rennen um die Torjägerkrone

Korbinian Lommer (li.) und Benedikt Vollnhals (mi.) führen die Torjägerliste an. – Foto: Heimes, Knörr, PT

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisklassen Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt zur Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Spielertrainer und gleichzeitig eine der wichtigsten Säulen des SV Eitensheim: Benedikt Vollnhals. In der laufenden Saison kommt der Angreifer auf 20 Tore. Vollnhals führt die Torjägerliste weiter an, muss sich Platz eins aber aktuell mit einem weiteren Spieler teilen.

Korbinian Lommer zog mit Vollnhals gleich und kommt auch auf 20 Saisontore. Für Eichenried kommt der Torjäger in nur 15 Spielen auf 34 Scorerpunkte. Eine unglaublich Ausbeute des 24-jährigen. Lommer sammelt im Schnitt rund zwei Scorer pro Partie.