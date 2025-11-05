Lommer genießt weiterhin Sonnenplatz in den Kreisklassen Donau/Isar

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisklassen Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Keine Veränderung auf dem Podium seit dem letzten Monat im Rennen um die 15 Kästen Erdinger. Erneut auf Platz eins im Kreis Donau/Isar ist Korbinian Lommer. In seinen letzten beiden Spielen traf der 23-jährige vom SV Eichenried doppelt. Insgesamt steht den Top-Torjäger bei 25 Scorern. 15 Tore und zehn Assists. Auch tabellarisch sieht es für sein Team gut aus. Ungeschlagen auf Platz eins lautet die Bilanz.
Auf dem zweiten Platz steht Benedikt Vollnhals. Im letzten Monat stand er mit sieben Toren auf Platz drei. Nun legte er sechs und ist Lommer dicht auf den Fersen. Am 9. Spieltag zeigte er einmal mehr seine Klasse. Mit einem Viererpack beim Auswärtserfolg in Wolfsbuch schoss er den SV Eitensheim fast eigenhändig zum Sieg.
Einen Platz abgerutscht ist Daniel Mömkes. Mit 12 Treffern, konnte er seine Torbilanz um vier Tore verbessern. Erst vor zwei Spieltagen erzielte Mömkes das Siegtor gegen Neufahrn. Der 33-Jährige ist mit dem TSV Eching auf dem vierten Tabellenplatz und einer der Aufstiegsaspiranten.
1. Korbinian Lommer, SV Eichenried, Kreisklasse 4: 15 Tore
2. Benedikt Vollnhals, SV Eitensheim, Kreisklasse 1: 13 Tore
3. Daniel Mömkes, TSV Eching, Kreisklasse 3 : 12 Tore
3. Süleyman Uzun, SV Eichenried, Kreisklasse 4: 12 Tore
3. Julian Schaumeier, Aspis Taufkirchen, Kreisklasse 4: 12 Tore
3. Daniel Weber, TSV Altmannstein, Kreisklasse 1: 12 Tore
7. Mehmet Cay, FC Türkgücü Erding, Kreisklasse 4: 10 Tore
7. Kaan Cay, FC Türkgücü Erding, Kreisklasse 4: 10 Tore
8. Kai Batz, FC Wackerstein-Dünzing, Kreisklasse 2: 9 Tore
8. Christoph Ratberger, FC Tegernbach, Kreisklasse 2: 9 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
