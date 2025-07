Lommel SK gegen den MSV Duisburg ohne Chance

Tim Heike in Aktion. – Foto: Robin Bogaletzki

Die Vorbereitung biegt so langsam aber sich auf die Zielgerade ein, ehe in zwei Woche das erste Ligaspiel für den MSV Duisburg ansteht. Fünf Testspiele sind bereits absolviert, gegen den belgischen Zweitligisten Lommel SK kam es am Nachmittag zum sechsten Kräftemessen. In einem zum Teil sehr ruppig geführten Partie setzten sich die Zebras am Ende verdient mit 6:2 durch.

Mit einer Elf die durchaus schon sehr nah an einer Startformation für die kommende Saison in der Drittliga-Saison sein könnte, begann der MSV Duisburg den 2x60 Minuten dauernden Test gegen den belgischen Zweitligisten Lommel SK. Im Tor stand Max Braune, die Kette davor bildeten Joshua Bitter, Tobias Fleckstein, Kapitän Alexander Hahn und Can Coskun. Auf den Außen marschierten Patrick Sussek und Dennis Borkowski, die Zentrale bestückten Rasim Bulic, Jesse Tugbenyo und Christian Viet. Im Sturm sorgte Tim Heike für Torgefahr.

Auf dem Rasen ging es bei Temperaturen jenseits der 30 Grad gleich flott zur Sache, wenngleich Torchancen zunächst ausblieben und sich das Geschehen zwischen den Strafräumen abspielte. Die erste Gelegenheit für die Zebras ergab sich nach einer Hereingabe von Borkowski setzte Heike den Ball aber knapp über den Querbalken (19.). Wenig später klingelte es dann aber erstmals im Kasten. Borkowski schickte zunächst Coskun auf der linken Seite, um dann die flache Hereingabe in die Mitte selbst zur Führung zu verwerten (29.). Die Gäste kamen fünf Minuten später zu ihrer erster Chance, platzierten den Schuss aber knapp neben den Pfosten (35.). Doppelpack vor der Pause