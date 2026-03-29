Lomersheimer Gala samt Torwart-Tor, Münchingen und Germania stolpern

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Für den TSV Münchingen war es ein Rückschlag mit Wucht. Der Tabellenzweite geriet gegen den SV Salamander Kornwestheim früh ins Hintertreffen, als Marco Reichert bereits in der 8. Minute zum 0:1 traf. Münchingen fand lange keinen Zugriff und musste nach dem Seitenwechsel auch noch das 0:2 durch Nico Schürmann in der 55. Minute hinnehmen. Als dann in der 85. Minute auch noch ein Eigentor von Elvis Prkacin zum 0:3 fiel, war der Abend für die Gastgeber praktisch entschieden. Der späte Foulelfmeter von Marvin Nnadi in der 89. Minute änderte nur noch das Ergebnis, nicht aber die Stimmung. Münchingen bleibt mit 49 Punkten Zweiter, hat im Aufstiegsrennen aber einen schweren Dämpfer erlitten. Kornwestheim steht nun bei 40 Punkten und schiebt sich auf Rang sechs. Es war ein Sieg, der bei den Gästen nach Entschlossenheit aussah und bei Münchingen nach einer verpassten Gelegenheit.

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Der Spitzenreiter wankte, fiel aber nicht. SV Germania Bietigheim musste sich gegen den TSV Schwieberdingen mit einem 1:1 begnügen und verpasste es, aus dem Patzer des Verfolgers Münchingen noch mehr Kapital zu schlagen. Lange sah es sogar nach einem überraschenden Nachmittag ohne Treffer für Germania aus. Erst in der 89. Minute erlöste Sven Larisch die Gastgeber mit dem 1:0. Doch der Jubel hielt nur kurz. In der 90.+3 Minute traf Fabio Morello zum 1:1 und entriss dem Tabellenführer den Sieg noch in letzter Sekunde. Germania steht nun bei 56 Punkten, bleibt also vorne, aber der späte Nackenschlag nimmt diesem Nachmittag jede Leichtigkeit. Schwieberdingen sammelt mit nun 31 Punkten einen Punkt, der im dichten Mittelfeld wertvoll sein kann.

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Der FC Marbach hat in Hessigheim einen ebenso wichtigen wie überzeugenden Auswärtssieg eingefahren. Beim 3:0 sorgte Franco Paletta in der 34. Minute für die Führung. Direkt nach der Pause erhöhte Vasilios Delimpeis in der 47. Minute auf 0:2, und als Lewin Hauff in der 67. Minute das dritte Tor erzielte, war die Entscheidung gefallen. Mit nun 36 Punkten steht Marbach im gesicherten Mittelfeld und hat sich weiter stabilisiert. TASV Hessigheim bleibt bei 33 Punkten und verpasste die Chance, sich weiter nach oben zu orientieren. Es war ein Sieg, der für Marbach nach Klarheit und Kontrolle aussah, während Hessigheim nie richtig in den eigenen Rhythmus fand.

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Eine Überraschung gab es in Heimsheim. Der starke Aufsteiger TSV Heimsheim verlor sein Heimspiel gegen SV Pattonville mit 0:1. Den einzigen Treffer des Tages erzielte Grigorios Moissiadis in der 42. Minute. Es war ein Tor mit enormer Wirkung, weil Pattonville damit drei Punkte holte, die im Kampf um Abstand nach unten besonders schwer wiegen. Heimsheim bleibt trotz der Niederlage bei 44 Punkten auf Rang vier, ließ aber die Chance liegen, weiter nach vorne zu stoßen. Pattonville verbessert sich auf 33 Punkte und gewinnt Luft. Dieses Spiel lebte nicht von vielen Szenen, sondern von einem Moment, den die Gäste konsequent nutzten.

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Für NK Croatia Bietigheim war es ein Sieg der Hoffnung. Beim TSV Merklingen setzte sich die Mannschaft mit 1:0 durch, obwohl lange vieles auf ein torloses Remis hinauslief. Dann kam die 82. Minute – und mit ihr Daniel Divković, der den entscheidenden Treffer erzielte. Croatia steht nun bei 23 Punkten und hat im Abstiegskampf ein wichtiges Signal gesendet. Merklingen bleibt bei 31 Punkten und verpasst einen Sprung im Mittelfeld. Gerade in solchen Spielen zeigt sich, wie brutal eng die Balance sein kann: lange nichts, dann ein einziger Treffer, und die ganze Tabellenlage sieht anders aus.

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Es war ein Ergebnis jenseits des Gewöhnlichen. TSV Phönix Lomersheim überrollte den TV Pflugfelden mit 23:0 und lieferte einen Auftritt ab, der in dieser Höhe selbst in einer torreichen Liga herausragt. Schon nach einer Minute traf Bleon Delija zum 1:0, danach folgten Tore im Minutentakt. Tim Dettinger erzielte insgesamt sechs Treffer, Luca Morgante traf viermal, Maximilian Stadler dreimal, dazu reihten sich Lars Greinert, Alex Waldhaus, Julius Stotz, Leon Golchert, Felix Weber und Yannik Jensen (Torhüter) in die Torschützenliste ein. Für Phönix bedeutet dieser Kantersieg nun 34 Punkte und Rang neun. Pflugfelden bleibt mit drei Punkten abgeschlagen Letzter, das Torverhältnis ist mittlerweile dramatisch. Mehr als dieses Ergebnis kann ein Spiel kaum aus dem Rahmen sprengen. Es war kein gewöhnlicher Sieg, sondern eine Demontage, die alles überragte

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