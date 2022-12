"Loksche" hält zum Traditionsduell im Paradies Am Samstag (10.12.) erwartet der FC Carl Zeiss Jena den 1. FC Lokomotive Leipzig zur 97. Auflage dieses traditionsreichen Ost-Klassikers. Anstoß im heimischen Ernst-Abbe-Sportfeld ist 14 Uhr.

Die ereignisreiche Geschichte beider Clubs reicht dabei von den höchsten Höhen eines EC-Finales bis hin zum Ligaalltag in der Regionalliga. Und in dem hat die Loksche aktuell die Nase vor dem FCC, der auf Platz 8 zwei Punkte und Tabellenränge hinter Lok rangiert. Dabei haben die Probstheidaer aktuell ein Spiel weniger absolviert. Während der FCC im Rhythmus bleiben durfte und sein Auswärtsspiel nach einem starken Auftritt verdient in Babelsberg für sich entscheiden konnte, mussten die Leipziger nach der witterungsbedingten Spielabsage gegen den Chemnitzer FC zuletzt zwangspausieren. Durchaus kein Nachteil für die Zeiss-Elf, für die es gegen den 1. FC Lok Leipzig darum gehen wird, im letzten Heimspiel dieses Jahres, die Leistung von Babelsberg zu bestätigen und sich mit möglichst drei Punkten versöhnlich aus dem alten Jahr bei seinen Fans zu verabschieden.

Dabei sehr wahrscheinlich fehlen wird Schlussmann Kevin Kunz, der nach seinem Pferdekuss aus dem Spiel in Chemnitz nur individuell trainieren konnte. Für ihn würde Alexios Dedidis wieder das Tor hüten. Ebenfalls fehlen werden definitiv Ogulcan Tezel (Bänderriss im Knöchel) und Justin Schau (rekonvaleszent nach Fuß-OP).

Trotz erwarteter winterlicher Temperaturen wird mit mehr als 4.000 Zuschauern gerechnet - darunter bis zu 600 Lok-Fans. Das Spiel ist als "Risikospiel" eingestuft.