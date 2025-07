Der bisher letzte Ligaduell ging knapp an den SV Etzenricht (rechts Spielertrainer Andreas Wendl). – Foto: Rudi Walberer

Lokalschlager in der Landesliga: Luhe-Wildenau hoch favorisiert Landesliga Mitte, Nachholspiel am Mittwoch: Aufsteiger SV Etzenricht reist als Außenseiter zum Nachbarn, sieht sich aber nicht chancenlos Verlinkte Inhalte Landesliga Mitte Etzenricht Lu-Wildenau

Nachdem es wegen der priorisierten Pokalpartie nicht wie geplant am ersten Spieltag stattfinden konnte, wird die „Reviernähe“ und gewachsene Verbundenheit der Vereine auch verspätet Anreiz bieten und ein breites Publikum interessieren. Ob sogar an einer vierstelligen Kulisse gekratzt wird, wenn der SC Luhe-Wildenau und der SV Etzenricht am Mittwoch die Klingen kreuzen? Anstoß im Michael-Höhbauer-Stadion ist um 19 Uhr.

Unterschiedlicher können die Bedingungen bei den Beteiligten am Lokalderby nicht beschaffen sein. Eitel Sonnenschein herrscht in Oberwildenau nach dem 1:0-Erfolg in Bad Kötzting und dem 3:0 gegen Bad Abbach vor. Zu Recht quittierte die sportliche Leitung die Ergebnisse mit optimistischem Unterton und Schlagworten „das Derby kann kommen“. Im Kontrast zu dem perfekten Start des SC steht die bisherige Bilanz von Aufsteiger Etzenricht. Erst holte Bad Abbach die volle Punktzahl in Etzenricht, dann folgte ein auch in dieser Höhe verdientes 0:4 im ersten Auswärtsmatch in Landshut. Die erhöhten Anforderungen in punkto Tempo und Taktik machten sich bemerkbar, dazu fehlten den Etzenrichtern ständig mehr als ein halbes Dutzend Spieler aus dem Kader.



Der Zweijahresbilanz des SC Luhe-Wildenau mit den Plätzen 8 und 2 gilt nachbarschaftlicher Respekt. Als Erbe von Roland Rittner macht Spielertrainer Benjamin Urban einen hervorragenden Job, er wird von einem kompetenten Staff unterstützt. Eine homogene Mannschaft, nicht nur wegen einer guten Offensive, hat sich erneut gezielt verstärkt. Vor allem die „Weidner Fraktion“ ist vergrößert worden. Nach Torjäger David Bezdicka und Abwehrspieler Paul Weidhaus wechselten Odijoni Anushervoni und Julian Kiener vom Wasserwerk ins Höhbauer-Stadion. Publikumsliebling Nico Argauer nahm diesen Weg zurück zum Heimatverein schon 2022 nach einjährigem Intermezzo. Weitere Spieler aus dem Kader haben SpVgg-Vergangenheit, kickten dort im Nachwuchssegment.









Etzenrichts Trainer Andreas Wendl nahm einen positiven Nebeneffekt aus Landshut mit: Die Tests mit Kurzeinsätzen von Jannik Herrmann und Deniz Bock verliefen positiv, auch Routinier Martin Pasieka kam 15 Minuten zum Zug. Pasieka hatte mit zwei Toren und Pötzl mit einem Tor Anteil am 3:2-Erfolg des SVE beim letzten Duell mit Luhe-Wildenau. Jenes stieg am letzten Spieltag der Bezirksliga-Saison 22/23, als die Wildenauer längst Meister waren.



„Es macht Hoffnung, dass einige Spieler wieder langsam zurückkehren“, sagt Wendl und ergänzt: „Grundsätzlich ist es logisch, dass Luhe-Wildenau der klare Favorit ist. Der SC besitzt exzellente Einzelspieler und hätten ja um ein Haar letzte Saison bereits den Aufstieg in die Bayernliga geschafft. Demnach sind die Rollen verteilt. Was aber auch nicht heißt, dass wir keine Chance sehen. Gerade in einem Derby ist auch für den Underdog mal was drin. Wenn wir unsere Stärken einbringen können und das nötige Glück auf unsere Seite ziehen, ist alles möglich.“ Fehlen werden den Gästen sicher Stephan Herrmann und Ben König. „Der Rest hat zumindest einmal trainiert oder kommt für Kurzeinsätze in Frage.“



Im Lager der blitzsauberen gestarteten Hausherren ist die Stimmung natürlich bestens nach den beiden Auftakt-Dreiern. „Mit dem Saisonstart können wir bisher sehr zufrieden sein. Auch wenn noch nicht alles funktioniert, schaffen wir es aktuell die Tugenden und Elemente auf den Platz zu bringen, die es braucht um zu punkten“, zieht SC-Spielertrainer Benjamin Urban ein kleines Zwischenfazit. Zum anstehenden Lokalschlager findet er folgende Worte: „Das Derby gegen Etzenricht ist für alle natürlich ein absolutes Highlight, worauf wir uns besonders freuen. Ich erwarte ein enges Spiel, bei dem wir wieder alles geben werden müssen, um die Punkte bei uns zu behalten.“ Ein Spielerduo wird das Match nur von außen mitverfolgen können. Die verletzten Josef Fenzl und Torsten Hofbauer stehen nicht zur Disposition.