Lokalrivalen sind im Mittelmosel-Derby mächtig unter Zugzwang zirksliga: Noch punktlose SG Mont Royal bittet den SV Zeltingen-Rachtig zum Kellerduell – Schweich hat großen Respekt vor Aufsteiger Zewen.

SG Daleiden – SV Schleid (Freitag, 20 Uhr, Kunstrasenplatz Arzfeld)

Das wegen der am Samstag anstehenden Hochzeit von Daleidens Verteidiger Robin Antony vorgezogene Spiel gegen den Eifelkonkurrenten aus Schleid verspricht jede Menge Spannung. Daleidens Spielertrainer Andreas Theis plagen indes neue Verletzungsausfälle. Nach Angaben des 39-Jährigen müssen aktuell fünf Stammspieler passen. Jan Mayers fehlt mit Kreuzbandriss, Florian Arens ist wegen Knieproblemen außen vor. Joschka Trenz muss erneut mit muskulären Problemen pausieren, und Bastian Propson laboriert an einer Oberschenkelverletzung. Jakob Lempges fehlt wegen einer Zerrung. „Personell sind wir also alles andere als optimal aufgestellt. Deshalb muss ich mit hoher Wahrscheinlichkeit mit meinen 39 Jahren selbst öfter von Beginn an ran. Wir wollen jedoch unseren treuen Zuschauern gegen eine stark gestartete Schleider Mannschaft eine ansprechende Leistung zeigen und versuchen das Heimspiel zu gewinnen“, so Theis. Die Schleider haben am Mittwoch vor einer Woche im Nachholspiel beim SV Konz (3:0) eine bärenstarke Auswärtsleistung gezeigt, ehe das Heimspiel gegen Mont Royal verlegt wurde. Sie gelten in Arzfeld als leicht favorisiert.

SG Geisfeld – SG Ruwertal (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Geisfeld)

Geisfeld empfängt als Mannschaft der Stunde die SG Ruwertal. Die Hochwälder rollen derzeit das Feld von hinten auf und stehen mit fünf Siegen am Stück erstmals in den Top-vier der Tabelle. „Wir sind absolut im Soll und wollen unsere Serie jetzt auch ausbauen“, gibt Geisfelds Spielertrainer Sven Gaspers die Richtung vor. Die Spiele gegen den Lokalrivalen aus dem Ruwertal gelten als Klassiker. SGR-Coach Benny Leis sieht die Hochwälder als klar favorisiert an: „Geisfeld hat einen Riesenlauf und besitzt eine gewisse Zweikampfhärte. Für mich ist das die unangenehmste Mannschaft der Liga. Sie pflegen ein gutes und schnelles Umschaltspiel und stehen in der Defensive kompakt. Wir haben nichts zu verlieren, wollen aber an die gute Leistung aus dem Wallenborn-Spiel anknüpfen (5:1, d.R.).“ Leis muss am Samstag jedoch ohne Ruben und Tim Herres auskommen, die privat verhindert sind sowie auf Fabian Regel, der weiterhin verletzt ausfällt. Sven Meyers ist dagegen aus beruflichen Verpflichtungen zurück.

SG Wallenborn – SV Hetzerath (Samstag, 18.30 Uhr, Rasenplatz Wallenborn)

Nach dem 1:5 bei der SG Ruwertal stehen Trainer Peter Löw und die Vulkaneifeler unter Zugzwang und sollten ihre Heimstärke nutzen, um mit dem vierten Saisonsieg ins Tabellenmittelfeld aufzurücken. Hetzeraths Trainer Michael Urbild möchte auch auswärts eine couragierte Leistung seiner Elf sehen. „Auf dem kleinen Platz in Wallenborn erwarte ich ein kampfbetontes Spiel vor einem begeisterungsfähigen Publikum, das ich noch aus meinen früheren Spielerzeiten kenne. Das waren schon damals mit Bruch in der Landesliga heiße Duelle. Die Partie wird über Wille und Leidenschaft entschieden.“ Geht es nach Urbild, soll seine Mannschaft den Wallenbornern die Kirmes vermiesen und den nächsten Dreier einfahren. Da momentan auch bei den Schwarz-Weißen die Grippewelle grassiert, gibt es noch einige personelle Fragezeichen.

SG Geichlingen – SV Lüxem (Samstag, 19.30 Uhr, Rasenplatz Nusbaum)

Nach Angaben von Co-Trainer Berthold Inhestern hat die SG Geichlingen das spielfreie Wochenende genutzt, um zu regenerieren. Andreas Hartmann, Torwart Thomas Prinz, Oliver Mantz, Jannick Spartz und Leon Theisges stehen nun wieder bereit. „Lüxem ist ein Gegner auf Augenhöhe, gegen den wir zwingend gewinnen müssen, damit die Abstände zum rettenden Ufer nicht allzu groß werden. Wir müssen galliger werden, noch mehr kämpfen und versuchen, das Spiel auch mal in die Hand zu nehmen“, fordert Inhestern.

Für Lüxems Trainer Oliver Hongla kommt es darauf an, mit „der Mentalität der zweiten Halbzeit gegen Schweich und der erfolgreichen Spiele gegen Ruwertal und Schillingen zu agieren. Finden wir die Balance zwischen Zweikampfführung und spielerischer Linie und sind von Beginn an wach, sollte einem Sieg nichts im Wege stehen.“ Alex Mittler (Urlaub), Lorenz Budinger, Benedikt Schönhofen (beide verletzt) und Gaith Aswad (gesperrt) fallen aus, während Florian Schmitt wieder genesen ist.

SV Konz – SG Kyllburg (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Konz)