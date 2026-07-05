Lokalrivalen RW Klettham und SpVgg Altenerding bilden Spielgemeinschaft

Einen Handschlag auf eine gemeinsame Zukunft. Der Altenerdinger Abteilungsleiter Rene Feuker (links) und der Kletthamer Thomas Greckl schicken in der nächsten Saison eine gemeinsame A-Junioren-Spielgemeinschaft ins Rennen – Foto: Andreas Heilmaier

Die A-Junioren der beiden Erdinger Vereine treten ab der kommenden Saison gemeinsam in der Bezirksliga an. Mit Gökmen Uluhan und Marco Kronthaler übernimmt ein erfahrenes Trainergespann.

Was vor wenigen Jahren im Erdinger Nachwuchsfußball noch kaum vorstellbar gewesen wäre, wird in der kommenden Saison Realität: Die beiden Lokalrivalen RW Klettham und SpVgg Altenerding gehen im U19-Bereich gemeinsame Wege. Erstmals werden die A-Junioren beider Vereine als Spielgemeinschaft in der Bezirksliga antreten.

Zwar ist auch der Aufstieg von RWK in die BOL noch möglich, doch die Chancen sind nur noch minimal. Doch trotzdem setzen die Verantwortlichen ein klares Zeichen für eine zukunftsorientierte Nachwuchsarbeit, bei der die bestmögliche Förderung junger Fußballer im Mittelpunkt steht. Die Zusammenarbeit ist das Ergebnis der personellen Entwicklung beider Vereine. Während die SpVgg Altenerding die Rückrunde der noch laufenden Saison aufgrund personeller Engpässe nur noch in der Kreisklasse bestreiten konnte, spielten die Rot-Weißen lange um den Aufstieg in die Bezirksoberliga mit.

Gleichzeitig rücken in Klettham zahlreiche Spieler in den Herrenbereich auf, während in Altenerding fast die komplette B1-Mannschaft in die A-Jugend wechselt. Schnell wurde deutlich, dass beide Vereine ihre Stärken bündeln können. Den Anstoß für die Gespräche gab der Kletthamer Jugendleiter Thomas Greckl. Gemeinsam mit seinem Altenerdinger Kollegen Rene Feuker verständigte man sich rasch auf eine Kooperation. „Wir wollen unseren Talenten optimale Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Dafür braucht es einen breiten und leistungsstarken Kader. Gemeinsam schaffen wir ideale Voraussetzungen – davon profitieren beide Vereine gleichermaßen“, betonen Greckl und Feuker.

Auch die Trainerfrage war schnell geklärt. Mit Gökmen Uluhan und Marco Kronthaler übernimmt ein erfahrenes Gespann die sportliche Leitung. Beide kennen einen Großteil der Spieler bereits aus den vergangenen Jahren und bringen beste Voraussetzungen für die neue Aufgabe mit. Für Uluhan besitzt das Projekt eine besondere Bedeutung: „Beide Vereine beweisen Mut, und stellen die Entwicklung der Jugendlichen über bestehende Rivalitäten. Wenn wir dadurch talentierte Spieler langfristig in Erding halten können, wäre das ein großer Gewinn für den gesamten Nachwuchsfußball.“ Die Zusammenarbeit ist zunächst auf eine Saison begrenzt. Hintergrund sind die derzeitigen Regularien des Bayerischen Fußballverbandes, die bei einer Spielgemeinschaft nur zwei Mannschaften pro Altersklasse zulassen, und nachdem beide Vereine nach Ende der Saison 2026/2027 zahlreiche Akteure in den A-Juniorenbereich gehen, ist noch eine Hürde zu überspringen.

Dennoch blicken beide Vereine optimistisch nach vorne. „Die Spieler sollen sich auf möglichst hohem Niveau weiterentwickeln können. Dafür werden wir auch künftig gemeinsam Lösungen finden“, sind sich Greckl und Feuker einig. Bereits jetzt laufen die Planungen für die neue Saison. Der Kader soll gezielt verstärkt werden. Deshalb laden RW Klettham und die SpVgg Altenerding alle ambitionierten Fußballer der Jahrgänge 2008 und 2009 herzlich zu einem Probetraining ein.

Spieler werden noch gesucht

Gesucht werden leistungsbereite Spieler, die Teil dieses Projekts werden möchten. Interessierte können sich per E-Mail an jugendleitung@fc-herzogstadt.de oder info@spvgg-altenerding-fussball.de wenden, um weitere Informationen zu erhalten und einen Termin für ein Probetraining zu vereinbaren. Mit der neuen SG beginnt für beide Vereine ein neues Kapitel. Sie steht für Zusammenarbeit, Verantwortung und die gemeinsame Überzeugung, dass die Förderung junger Talente wichtiger ist als Vereinsgrenzen – zum Nutzen der Spieler und des gesamten Erdinger Nachwuchsfußballs.