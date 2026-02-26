Lokalkampfzeit in der Bezirksliga 3: Zwei Derbys im Kreis Düren

Im Hinspiel hatte der Türkische SV Düren gegen Langerwehe die Nase vorn, auch wenn Stürmer Tugay Temel hier an Torwart Jan Krämer nicht vorbei kam. – Foto: Sebastian Adriany

Fußball-Bezirksliga 3: Türkischer SV empfängt Langerwehe, Lendersdorf gegen Kreuzau. Birkesdorf spielt gegen Erft.

Zwei Kreisdürener Lokalkämpfe stehen Im Mittelpunkt des 17. Spieltags der Bezirksliga Staffel drei. Die SG Türkischer SV Düren empfängt zu Hause den TuS Langerwehe. Favorisiert ist der Tabellenführer TSV.

Mit seinem souveränen 4:1-Sieg über Erftstadt-Lechenich ist der Spitzenreiter gut in die Rückrunde gestartet. Aber auch Langerwehe ist beim 4:2-Derbysieg gegen Viktoria Birkesdorf gut aus den Startlöchern gekommen. Bitter für den TuS ist, dass er am Sonntag auf zwei Spieler verzichten muss. Tobias Werres und Justin Krischer sahen am vergangenen Wochenende in der Nachspielzeit Gelb-Rot und sind gesperrt.

Das spielt dem TSV Düren natürlich ein wenig in die Karten, wie sein Coach Yunus Kocak ehrlich zugibt: „Ich kenne beide Spieler gut. Tobias ist ein sehr guter Keeper und Justin ein Staubsauger, der alles wegverteidigt. Aber auch ohne sie ist Langerwehe immer noch ein guter Gegner.“ Im Hinspiel konnte sich der Tabellenführer mit 2:0 durchsetzen.

Noch Luft nach oben

Das zweite Derby ist nicht weniger interessant. Hier stehen sich Alemannia Lendersdorf und der SC Kreuzau gegenüber. Beide Mannschaften konnten am ersten Rückrundenspieltag punkten. Kreuzau holte beim 2:2 ggen Frechen II einen Zähler, für Lendersdorf gab es beim Schlusslicht in Sindorf die volle Ausbeute durch ein klares 5:0. Beide Trainer, die sich gut verstehen, sahen aber in der Performance noch Luft nach oben: „Wir brauchen gegen Lendersdorf auf jeden Fall eine Leistungssteigerung“, hofft Kreuzaus Coach Olaf Ramm auf Zälhlbares. Im Hinspiel verpasste sein Team dieses Ziel knapp. Durch einen späten Treffer von Luca Nußbaum gewann die Alemannia 2:1.

Der Coach der Lendersdorfer, Christopher Kall, weiß, dass der kommende Gegner seiner Alemannia alles abverlangen wird. „Unsere Leistung von Sonntag wird gegen Kreuzau nicht ausreichen.“

Der fünfte Verein im Einsatz aus dem Kreis Düren ist Viktoria Birkesdorf. Das Trainerdebüt von Bernd Virnich beim nun Tabellenachten ist am vergangenen Wochenende bei der 2:4-Auswärtsniederlage in Langerwehe nicht geglückt. Im anstehenden Heimspiel gegen den Zwölften JSG Erft 01 Euskirchen bietet sich eine neue Gelegenheit besser zu spielen. Mehr Ruhe am Ball und damit verbunden weniger Fehler im Aufbauspiel könnten der Viktoria sehr helfen. Aber aufgepasst: Die Erfter haben mit dem 2:1 gegen Horrem einen starken Rückrundenstart hingelegt.

Spiele am Wochenende: Frechen 20 II - Erftstadt-Lechenich (So., 13.00), Türk. SV Düren - Langerwehe (So., 15.00 Uhr) Lendersdorf – Kreuzau, Birkesdorf - Erft (beide So., 15.15 Uhr), Horrem – Hilal-Maroc Bergheim, Ahrem – Elsdorf, SV Weiden - Sindorf (alle So. 15.30 Uhr), Lövenich/Widdersdorf – Bessenich (So., 16.00)

