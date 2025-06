Im vergangenen Sommer feierte die Spielgemeinschaft aus dem VfB Zeitz und dem SV Kickers Rasberg noch die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse des KFV Burgenland. Nur kurze Zeit später folgte die Ernüchterung: Weil viele verdiente Spieler aus beiden Clubs die Schuhe an den Nagel gehangen oder neue Herausforderungen gesucht hatten, musste sich der Kreisklasse-Meister aus dem aktiven Herren-Spielbetrieb abmelden. Doch zur neuen Saison gibt es ein Comeback.

"Totgeglaubte leben länger", titelte der SV Kickers Rasberg, der eine neue Spielgemeinschaft eingeht. Ab der kommenden Saison werden die Rasberger mit einer neu eingeführten dritten Mannschaft des 1. FC Zeitz gemeinsam in der Kreisklasse auf Punktejagd gehen. "Eine große Aktie an diesem Neustart hat hierbei Maik Schröter, welcher diesen Neustart durch sein Engagement erst auf die Bahn gebracht hat", schreibt die neuformierte SG.

In der Saison 2020/21 hatte der SV Kickers letztmalig eine eigenständige Herren-Mannschaft an den Start gebracht. Seitdem hatte sich die Spielgemeinschaft mit den Nachbarn vom VfB Zeitz bewährt. Nun also machen die Rasberger gemeinsame Sache mit dem 1. FCZ. "Uns und den einen oder anderen lokalen Fußballromantiker wird diese Nachricht wohl sicher erfreuen. Immerhin wird so eine wunderschöne Sportanlage mit einem der besten Plätze im Kreis am Leben gehalten", schreibt die neu formierte Gemeinschaft, die sich noch Unterstützung erhofft: "Selbstverständlich sind wir nach wie vor auf der Suche nach neuen Spielern oder auch Schiedsrichtern für unsere SG."