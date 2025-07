Lokale Rivalen bei Tom-Meiner-Gedächtnisturnier von TURA Untermünkheim

Am morgigen Samstag richtet TURA Untermünkheim in Steinach ein interessantes Turnier aus: Beim Tom-Meiner-Gedächtnisturnier treffen sechs Teams aus der Region - von der Landsliga bis zur Kreisliga A - in zwei Gruppen aufeinander. Gespielt wird jeweils 40 Minuten, ehe am frühen Abend die Platzierungsspiele anstehen – mit einem emotionalen Höhepunkt im großen Finale um 18:40 Uhr.

Spannende Konstellation in Gruppe 1

Die Gastgeber von TURA Untermünkheim eröffnen das Turnier um 12:30 Uhr gegen den TSV Michelfeld 1954. Auch der TSV Pfedelbach komplettiert diese Dreiergruppe und trifft anschließend um 14 Uhr auf die Hausherren. Die letzte Vorrundenbegegnung der Gruppe 1 bestreiten Michelfeld und Pfedelbach um 15:30 Uhr. Jede dieser drei Mannschaften dürfte mit Ambitionen anreisen – insbesondere TURA wird auf heimischem Rasen alles daran setzen, das Endspiel zu erreichen.

Gruppe 2 bringt Kreisderby-Stimmung

In der Gruppe 2 steigt der favorisierte Landesligist TSV Ilshofen zunächst um 13:15 Uhr gegen den SC Michelbach/Wald ins Geschehen ein. Um 14:45 Uhr wartet auf Ilshofen dann der VfL Mainhardt. Den Abschluss der Gruppenphase in dieser Staffel bildet um 16:15 Uhr das Aufeinandertreffen zwischen Mainhardt und Michelbach/Wald. Die Konstellation verspricht interessante Duelle.

Kurze Spielzeit, hohe Intensität

Mit jeweils nur 40 Minuten pro Partie bleibt kaum Zeit für taktisches Abtasten. Stattdessen müssen die Teams von Beginn an voll auf Sieg spielen – was die Begegnungen nicht nur für die Spieler intensiv macht, sondern auch für die Zuschauer attraktiv. Die kurze Spielzeit erhöht die Wahrscheinlichkeit von Überraschungen und bringt zusätzliche Würze in das sportlich ausgeglichene Teilnehmerfeld.

Finalrunde ab 17 Uhr – drei Spiele, ein Titel

Ab 17 Uhr stehen die Platzierungsspiele an. Zuerst geht es für die Gruppendritten um Rang fünf, ehe die Zweitplatzierten um 17:50 Uhr das kleine Finale bestreiten. Der Höhepunkt folgt um 18:40 Uhr mit dem Endspiel zwischen den beiden Gruppensiegern. Wer sich hier durchsetzt, darf sich Turniersieger nennen.

Fußballfest mit regionalem Charakter

Das Tom-Meiner-Gedächtnisturnier vereint Emotion, Wettkampf und Verbundenheit mit der Region. In freundschaftlicher Atmosphäre treffen ambitionierte Mannschaften aufeinander, die in der Sommervorbereitung zugleich wichtige Erkenntnisse sammeln wollen. Die Zuschauer dürfen sich auf einen intensiven Fußballtag freuen – mit lokalen Derbys, engagierten Teams und einem würdigen Abschluss für das sportliche Gedenken an Tom Meiner. Die Siegerehrung ist ab 19:30 Uhr geplant. DJ Horny sorgt bis 21:30 Uhr für Stimmung. Kleiner Festbetrieb – für Verpflegung ist gesorgt!